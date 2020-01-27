MiniTool MovieMaker Free - простой в использовании видеоредактор, который предлагает только самые необходимые инструменты для создания роликов. Благодаря интуитивному интерфейсу и отстутствию большого количества настроек, данное приложение является неплохим выбором для неочень опытных пользователей.

Присутствует возможность добавлять аудиодорожки, текст, накладывать разнообразные видео эффекты, имеются готовые шаблоны, импорт медиафайлов, можно экспортировать готовые проекты в различных форматах (в том числе и для мобильных устройств) и пр.

Основные возможности: