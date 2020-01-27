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MiniTool MovieMaker Free для Windows

MiniTool MovieMaker Free 2.0.0.0

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Описание MiniTool MovieMaker Free 2.0.0.0Описание   Скачать MiniTool MovieMaker Free 2.0.0.0СКАЧАТЬ (2 Мб) Скриншоты MiniTool MovieMaker Free 2.0.0.0Скриншоты (5)   Статистика MiniTool MovieMaker Free 2.0.0.0Статистика   Отзывы о MiniTool MovieMaker Free 2.0.0.0Отзывы (0)  
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MiniTool MovieMaker Free - простой в использовании видеоредактор, который предлагает только самые необходимые инструменты для создания роликов. Благодаря интуитивному интерфейсу и отстутствию большого количества настроек, данное приложение является неплохим выбором для неочень опытных пользователей.

Присутствует возможность добавлять аудиодорожки, текст, накладывать разнообразные видео эффекты, имеются готовые шаблоны, импорт медиафайлов, можно экспортировать готовые проекты в различных форматах (в том числе и для мобильных устройств) и пр.

Основные возможности:

  • Временная шкала.
  • Эффекты переходов.
  • Анимированные титры.
  • Обрезка/Разделение видео.
  • и многое другое...
MiniTool MovieMaker Free
MiniTool MovieMaker Free
MiniTool MovieMaker Free
MiniTool MovieMaker Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе MiniTool MovieMaker Free

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