Malwarebytes Support Tool - бесплатная утилита, с помощью которой можно полностью удалить продукты Malwarebytes с ПК или исправить какие-либо проблемы в работе данного ПО. Программа включает в себя несколько утилит, таких как Malwarebytes Cleanup Utility и Farbar Recovery Scan Tool.

Имеется опция восстановления системных служб Windows, работа которых могла быть нарушена из-за некорректного удаления антивирусных программ Malwarebytes. Также приложение позволяет создать новую заявку в службу техподдержки или обновить существующую заявку на основе собранной информации.