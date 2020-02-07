SimplySync Backup

Folder Size 4.5.0.0
Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них
FreeFileSync 10.19
FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом
WinDataReflector Free 2.3.1
WinDataReflector - бесплатная программа для синхронизации файлов и резервного копирования. Предлагает визуальное сравнение файлов и папок перед синхронизацией и их
Microsoft ActiveSync 4.5
Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.
Razer Synapse 2.21.00.830
Razer Synapse - полезный софт, представляющий собой сеть настроек для геймеров на базе облачного хранилища данных. Позволяет сохранять параметры всех устройств Razer
Syncios 6.6.6
Syncios - отличный менеджер для работы со всем содержимым Вашего iOS-устройства на компьютере