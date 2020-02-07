SimplySync Backup

Folder Size 4.5.0.0

Folder Size - программа для анализа жестких дисков компьютера, которая отображает размер всех файлов и папок на них

FreeFileSync 10.19

FreeFileSync - бесплатная утилита для сравнения и синхронизации файлов в каталогах. Отличается быстродействием и удобным понятным интерфейсом

WinDataReflector Free 2.3.1

WinDataReflector - бесплатная программа для синхронизации файлов и резервного копирования. Предлагает визуальное сравнение файлов и папок перед синхронизацией и их