SimplySync Backup для Windows

SimplySync Backup 1.5.3.0

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Описание SimplySync Backup 1.5.3.0Описание   Скачать SimplySync Backup 1.5.3.0СКАЧАТЬ (720 Кб) Скриншоты SimplySync Backup 1.5.3.0Скриншоты (1)   Статистика SimplySync Backup 1.5.3.0Статистика   Отзывы о SimplySync Backup 1.5.3.0Отзывы (0)  
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SimplySync Backup - интуитивно понятный, быстрый и простой в использовании инструмент резервного копирования для Windows. Может работать как в портативном режиме.

Ключевые особенности приложения:

  • Строгое резервное копирование. Обновляйте резервные копии, гарантируя, что они будут содержать те же файлы, что и исходные.
  • Двунаправленная синхронизация. Скопируйте новые и измененные файлы из источника в пункт назначения и наоборот.
  • Поддержка FTP и сети. Резервное копирование в сеть и из сети, на FTP-сервер и с него.
  • Копирование веб-сайтов непосредственно с одного FTP сервера на другой.
  • Резервное копирование одним щелчком мыши. Вы можете создавать ярлыки для автоматического резервного копирования.
  • Автоматические обновления. (Автоматическая загрузка и установка обновлений приложений (требует активации).
  • Резервное копирование по расписанию. Задания резервного копирования можно настроить на автоматическое выполнение по расписанию (требуется активация).
SimplySync Backup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСравнение, Синхронизация - Резервное копирование
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Отзывы о программе SimplySync Backup

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