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PropertySystemView для Windows

PropertySystemView 1.00

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Описание PropertySystemView 1.00Описание   Скачать PropertySystemView 1.00СКАЧАТЬ (69 Кб) Скриншоты PropertySystemView 1.00Скриншоты (1)   Статистика PropertySystemView 1.00Статистика   Отзывы о PropertySystemView 1.00Отзывы (0)  
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PropertySystemView - это инструмент, позволяющий просматривать и изменять свойства файла с помощью графического интерфейса и командной строки, используя для этого встроенный в Windows механизм управления свойствами объектов.

Например, вы можете изменить метку времени "Media Created", хранящуюся в файлах .mp4 (System.Media.DateEncoded), а также другие метаданные, хранящиеся в файлах мультимедиа и офисных документах, такие как Title, Comments, Authors, Tags, Date Acquired, Last Saved Date, Content Created Date, Date Imported, Date Taken (EXIF файлов .jpg), и многое другое.

Также утилита позволяет добавлять новые свойства для выбранных файлов. Например, вы можете задать свойство System.AppUserModel.ID окна, чтобы отключить группировку панели задач указанного окна.

Программа не требует установки.

PropertySystemView
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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