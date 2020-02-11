PropertySystemView - это инструмент, позволяющий просматривать и изменять свойства файла с помощью графического интерфейса и командной строки, используя для этого встроенный в Windows механизм управления свойствами объектов.

Например, вы можете изменить метку времени "Media Created", хранящуюся в файлах .mp4 (System.Media.DateEncoded), а также другие метаданные, хранящиеся в файлах мультимедиа и офисных документах, такие как Title, Comments, Authors, Tags, Date Acquired, Last Saved Date, Content Created Date, Date Imported, Date Taken (EXIF файлов .jpg), и многое другое.

Также утилита позволяет добавлять новые свойства для выбранных файлов. Например, вы можете задать свойство System.AppUserModel.ID окна, чтобы отключить группировку панели задач указанного окна.

Программа не требует установки.