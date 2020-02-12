Программы для Windows » Безопасность » Firewalls » 2ip Firewall Tester для Windows
2ip Firewall Tester для Windows

2ip Firewall Tester 1.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 2ip Firewall Tester 1.0Описание   Скачать 2ip Firewall Tester 1.0СКАЧАТЬ (41 Кб) Скриншоты 2ip Firewall Tester 1.0Скриншоты (2)   Статистика 2ip Firewall Tester 1.0Статистика   Отзывы о 2ip Firewall Tester 1.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

2ip Firewall Tester - крохотная портативная утилита, с помощью которой можно протестировать надежность вашего межсетевого экрана (файервола).

Программа очень проста в использовании. При установленном интернет соединении просто нажмите кнопку Test. Программа произведет попытку установки связи с сервером разработчиков, и в том случае если соединение произойдет, то вывод неутешительный - либо у вас вообще нет файервола, либо он не пригоден к использованию.

Если же соединение установить не удастся, то в этом случае ваша система находится под надежной защитой.

2ip Firewall Tester
2ip Firewall Tester
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFirewalls - Мониторинг, Анализ
ТОП-сегодня раздела "Firewalls"
 

Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC

Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам

Comodo Firewall 12.1.0.6914

Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,

Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82

Windows 10 Firewall Control - простой в использовании инструмент для управления приложениями и мониторинга сетевой активности, предлагающий дополнительные фильтры

Norton Security 22.14.0.54

Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз конфиденциальности информации. В этот пакет включены полные версии Norton

FortiClient 5.6.5.1150

FortiClient - бесплатная версия комплексного решения защиты ПК. Включает в себя антивирус, защиту от шпионящего ПО, брандмауэр, систему предотвращения вторжений,

Norton 360 22.11.0.41

Norton 360 сочетает в себе функциональность программ Norton Internet Security и Norton AntiVirus с добавлением возможности создания резервных копий важных данных.

скачать Adguard

Отзывы о программе 2ip Firewall Tester

Admin

Отзывов о программе 2ip Firewall Tester 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 