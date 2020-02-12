2ip Firewall Tester

Kaspersky Internet Security 19.0.0.1088 / 20.0.7.895 RC
Kaspersky Internet Security - Комплект для комплексной защиты компьютера, включающий антивирус, антихакер и антиспам
Comodo Firewall 12.1.0.6914
Comodo Personal Firewall - мощный и бесплатный персональный файрвол, который следит и предотвращает различного рода сетевые атаки, защищает от действий шпионов,
Windows 10 Firewall Control 8.4.0.82
Windows 10 Firewall Control - простой в использовании инструмент для управления приложениями и мониторинга сетевой активности, предлагающий дополнительные фильтры
Norton Security 22.14.0.54
Norton Security - обеспечивает необходимую степень защиты от вирусов, хакеров и угроз конфиденциальности информации. В этот пакет включены полные версии Norton
FortiClient 5.6.5.1150
FortiClient - бесплатная версия комплексного решения защиты ПК. Включает в себя антивирус, защиту от шпионящего ПО, брандмауэр, систему предотвращения вторжений,
Norton 360 22.11.0.41
Norton 360 сочетает в себе функциональность программ Norton Internet Security и Norton AntiVirus с добавлением возможности создания резервных копий важных данных.