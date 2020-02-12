2ip Firewall Tester - крохотная портативная утилита, с помощью которой можно протестировать надежность вашего межсетевого экрана (файервола).

Программа очень проста в использовании. При установленном интернет соединении просто нажмите кнопку Test. Программа произведет попытку установки связи с сервером разработчиков, и в том случае если соединение произойдет, то вывод неутешительный - либо у вас вообще нет файервола, либо он не пригоден к использованию.

Если же соединение установить не удастся, то в этом случае ваша система находится под надежной защитой.