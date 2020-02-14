Vuze Torrent Downloader для Android

Vuze Torrent Downloader 2.1 для Android

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Описание Vuze Torrent Downloader 2.1 для AndroidОписание   Скачать Vuze Torrent Downloader 2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,52 Мб) Скриншоты Vuze Torrent Downloader 2.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Vuze Torrent Downloader 2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vuze Torrent Downloader 2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Vuze Torrent Downloader - мобильный торрент клиент для Android, который предназначен для работы с файлообменными сетями по протоколу BitTorrent. Подобно аналогам, Vuze предназначен для быстрого распределения файлов среди пользователей, причём каждый клиент одновременно является также и сервером (то есть, не только получает пакеты с данными, но и отправляет их другим клиентам сети).

Ключевые возможности программы:

  • Простой поиск торрентов.
  • Управление загрузками.
  • Управление скоростью загрузки.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Поддержка смартфонов и планшетов.
  • Встроенные уведомления про завершение закачки.
  • Автозапуск после перезагрузки устройства.
  • Возможность работы через прокси-сервер.
  • Поддержка IPv6.
Vuze Torrent Downloader
Vuze Torrent Downloader
Vuze Torrent Downloader
Vuze Torrent Downloader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыОбмен файлами
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Отзывы о программе Vuze Torrent Downloader

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