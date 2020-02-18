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Косынка: Классический пасьянс для Android

Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для Android

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Описание Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для AndroidОписание   Скачать Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (8,49 Мб) Скриншоты Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Косынка: Классический пасьянс 1.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Косынка: Классический пасьянс - сборник наиболее популярных карточных игр, в который вошли самые популярные разновидности классических пасьянсов - Паук и Косынка.

В пасьянсе пользователю необходимо разместить карты по возрастанию, от туза до самой низкой карты, и каждая из стопок должна содержать только карты определенной масти. Чем меньше времени будет затрачено на игру, тем больше баллов получит игрок. Имеется несколько уровней сложности.

Ключевые особенности:

  • Наличие наиболее популярных режимов игры;
  • Удобный интерфейс;
  • Гибкие настойки;
  • Простое управление;
  • Широкие возможности.
Косынка: Классический пасьянс
Косынка: Классический пасьянс
Косынка: Классический пасьянс
Косынка: Классический пасьянс
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыКарточные
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