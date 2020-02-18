Классическая Косынка 1.3.5 для Android
Классическая Косынка - классический пасьянс Косынка (Клондайк) для мобильных устройств на базе Android, выполненный в стиле, привычном многим пользователям Windows
Преферанс Марьяж 1.8.7.4 для Android
Преферанс Марьяж – популярная карточная игра теперь в вашем Android-устройстве. Выбирайте подходящий уровень сложности и проверьте свои навыки игры против
Пасьянс Косынка 1.3.6 для Android
Пасьянс Косынка - классический пасьянс Косынка (Klondike Solitaire) для Android-смартфонов и планшетов, в котором необходимо разложить карты по мастям в порядке от
Дурак 2.3 для Android
Дурак - неплохая реализация популярной карточной игры для Android-смартфонов и планшетов
Карты Таро 2.4.7 для Android
Карты Таро - это один из самых древних и загадочных инструментов для предсказания судьбы, самопознания и получения ответов на интересующие вопросы
Пасьянс Солитер 1.11 для Android
Пасьянс Солитер – или, как его еще называют пасьянс Свободная Ячейка, стал популярен благодаря Windows XP. У вас есть 4 ячейки дома, в которых вы будете собирать