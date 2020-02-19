Викторина. Квиз Лэнд

Японские кроссворды Катана 8.5 для Android
Японские кроссворды Катана – популярные головоломки, также известные, как нонограммы, их особенность заключается в разгадывании не слов, а картинок. Изначально
Solitaire 2.3.1 для Android
Solitaire - знаменитый пасьянс для Android-смартфонов. Несколько вариантов игры, с отсчетом времени и без, несколько вариантов оформления игрового поля, удобное
Пятнашки ПЛЮС 1.0.8 для Android
Пятнашки ПЛЮС - классическая игра для Android-смартфонов и планшетов, которая кроме привычных вариантов предлагает красочные и веселые режимы
Длинные нарды 5.65 для Android
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В
Игры Разума 0.7.2 для Android
Игры разума – бесплатный сборник интереснейших и захватывающих логических головоломок для мобильных устройств на платформе Android, который предлагает пользователю
2048 2.1 для Android
Простая и очень увлекательная игра для мобильных устройств под управлением Android, которая представляет собой классическую головоломку 2048. Имеется несколько видов