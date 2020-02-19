Викторина. Квиз Лэнд - увлекательная викторина с огромным количеством вопросов на всевозможные темы. Чтобы пройти уровень необходимо ответить все вопросы. Присутствуют подсказки, которые позволяют открыть любой из скрытых вопросов или же одновременно открыть все карточки.

За каждый вопрос, отвеченный правильно, игрок получает очки. Все вопросы разделяются по уровню сложности, причем чем сложнее вопрос, тем больше очков вы получаете за правильный ответ. Также проходя уровни, игрок получает внутриигровую валюту, которые можно использовать чтобы покупать жизни, подсказки и другие полезные опции. По завершению уровня, можно заработать дополнительные очки в бонусных мини-играх на развитие памяти и внимания.

Присутствуют состязание в реальном времени, которое позволяет вам соревноваться с другими игроками за титул лучшего. На данный момент доступно 3 вида соревнований: ежедневное, недельное и общее.

Ключевые особенности: