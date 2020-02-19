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Викторина. Квиз Лэнд для Android

Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для Android

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Описание Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для AndroidОписание   Скачать Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для AndroidСКАЧАТЬ (37,29 Мб) Скриншоты Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для AndroidСтатистика   Отзывы о Викторина. Квиз Лэнд 1.1.668 для AndroidОтзывы (0)  
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Викторина. Квиз Лэнд - увлекательная викторина с огромным количеством вопросов на всевозможные темы. Чтобы пройти уровень необходимо ответить все вопросы. Присутствуют подсказки, которые позволяют открыть любой из скрытых вопросов или же одновременно открыть все карточки.

За каждый вопрос, отвеченный правильно, игрок получает очки. Все вопросы разделяются по уровню сложности, причем чем сложнее вопрос, тем больше очков вы получаете за правильный ответ. Также проходя уровни, игрок получает внутриигровую валюту, которые можно использовать чтобы покупать жизни, подсказки и другие полезные опции. По завершению уровня, можно заработать дополнительные очки в бонусных мини-играх на развитие памяти и внимания.

Присутствуют состязание в реальном времени, которое позволяет вам соревноваться с другими игроками за титул лучшего. На данный момент доступно 3 вида соревнований: ежедневное, недельное и общее.

Ключевые особенности:

  • бесплатная интеллектуальная игра-викторина чтобы проверить твой IQ и общие знания;
  • источник интересных и малоизвестных фактов;
  • простые и сложные вопросы обо всем на свете;
  • прекрасная возможность побороться с друзьями за звание чемпиона;
  • отличный способ отвлечься от рутины и развить свою память;
  • подробное описание для каждого вопроса.
Викторина. Квиз Лэнд
Викторина. Квиз Лэнд
Викторина. Квиз Лэнд
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические - Головоломки
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Отзывы о программе Викторина. Квиз Лэнд

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