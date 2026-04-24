BrainGain для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.118 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AIBY Inc.
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|81.33 Мб
BrainGain — приложение для тренировки когнитивных навыков с помощью набора логических, математических и игровых заданий. Включает упражнения на память, внимание, скорость реакции и решение задач. Пользователь может выполнять короткие сессии или проходить более длительные уровни, выбирая формат в зависимости от доступного времени.
Программа подстраивается под уровень подготовки и постепенно увеличивает сложность заданий, что позволяет поддерживать стабильную нагрузку без резких скачков. В приложении также доступны тесты, связанные с оценкой мышления, внимательности и других параметров. Результаты фиксируются, что дает возможность отслеживать изменения со временем и оценивать личный прогресс.
Список основных возможностей BrainGain:
- разнообразные упражнения: игры на память, логику, математику и решение задач;
- адаптивная сложность, изменяющаяся в зависимости от результатов пользователя;
- набор тестов, включая задания на оценку интеллекта и внимательности;
- режим с последовательными уровнями для постепенного прохождения;
- короткие игровые сессии и более длительные задания на выбор;
- система отслеживания прогресса и результатов тренировок;
- базовый доступ к играм с возможностью расширения функционала.
