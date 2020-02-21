Simple Scan для Android

Simple Scan 4.2.4 для Android

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Описание Simple Scan 4.2.4 для AndroidОписание   Скачать Simple Scan 4.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (34,08 Мб) Скриншоты Simple Scan 4.2.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Simple Scan 4.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Simple Scan 4.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Simple Scan - приложение для сканирования PDF документов, которое превращает ваш телефон в портативный сканер. Программа позволяет можете сканировать документы, фотографии, квитанции, отчеты и т.д.

Полученный результат можно сохранить на устройстве в виде изображения, PDF формате, или поделиться по электронной почте, с помощью Dropbox, Evernote, Google Drive, WhatsApp, отправить на печать или факсом.

Основные возможности:

  • Автоматическое удаление фонового шума и генерирование изображения высокой четкости в формате JPEG или PDF.
  • Разные режимы обработки изображений.
  • Сканирование цветных, черно-белых документов.
  • Автоматическое определение краев страницы.
  • Контраст для резкого монохромного текста.
  • Возможность установить размер PDF страницы (Letter, Legal, A4 и т.д.).
  • Сортировка по дате или заголовку.
  • Быстрый поиск по названию документа.
  • Использование пароля для защиты документов.
Simple Scan
Simple Scan
Simple Scan
Simple Scan
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе Simple Scan

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