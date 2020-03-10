Better Explorer

Total Commander 9.50
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается
FAR Manager 3.0 build 5555
FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный
UltraCopier 2.0.4.8
UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной
iFunBox 4.0
iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно
Double Commander 0.9.6
Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов
FreeCommander XE 2019 build 790/804 beta
FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером