Better Explorer для Windows

Better Explorer 2018.06.06.6.RC

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Better Explorer 2018.06.06.6.RCОписание   Скачать Better Explorer 2018.06.06.6.RCСКАЧАТЬ (8,47 Мб) Скриншоты Better Explorer 2018.06.06.6.RCСкриншоты (8)   Статистика Better Explorer 2018.06.06.6.RCСтатистика   Отзывы о Better Explorer 2018.06.06.6.RCОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Better Explorer - отличная замена стандартному Проводнику в ОС Windows, которая позволяет добавить ряд удобных функций, как например Панель Инструментов, вкладки и пр.

Присутсвует поддержка темной темы, настраиваемая панель быстрого доступа, возможность настраивать вид и размер значков, создавать закладки, сохранять коллекции вкладок, имеется поддержка "горячих" клавиш, настройка прозрачности окон, корзина и т.п.

Ключевые особенности программы:

  • возможность создавать закладки;
  • возможность сохранять коллекции вкладок;
  • быстрый доступ к корзине;
  • управление устройствами для доступа в/из локальной сети;
  • утилиты для управления дисками и подключаемыми устройствами (извлечение дисков, флешки, монтирование виртуального привода и диаграмма размера устройства и пр.);
  • поддержка тёмной темы;
  • Панель Инструментов;
  • возможность настраивать вид и размер значков;
  • поддержка "горячих" клавиш;
  • и многое другое...
Better Explorer
Better Explorer
Better Explorer
Better Explorer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФайловые менеджеры
ТОП-сегодня раздела "Файловые менеджеры"
 

Total Commander 9.50

Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается

FAR Manager 3.0 build 5555

FAR Manager - Файл-менеджер для Windows. Поддерживает длинные имена, корректно работает с русскими буквами (есть и перекодировщик WIN-KOI-ISO). Встроенный

UltraCopier 2.0.4.8

UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной

iFunBox 4.0

iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно

Double Commander 0.9.6

Double Commander - набирающий популярность кросс-платформенный двухпанельный файловый менеджер с гибкими настройками "под себя" и поддержкой плагинов

FreeCommander XE 2019 build 790/804 beta

FreeCommander XE - это довольно-таки удобный в работе файловый менеджер, который поможет значительно упростить повседневную работу с компьютером

скачать Adguard

Отзывы о программе Better Explorer

Admin

Отзывов о программе Better Explorer 2018.06.06.6.RC пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 