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Золото Ацтеков. Путь к сокровищам для Android

Золото Ацтеков. Путь к сокровищам 1.10 для Android

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Описание Золото Ацтеков. Путь к сокровищам 1.10 для AndroidОписание   Скачать Золото Ацтеков. Путь к сокровищам 1.10 для AndroidСКАЧАТЬ (26,3 Мб) Скриншоты Золото Ацтеков. Путь к сокровищам 1.10 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Золото Ацтеков. Путь к сокровищам 1.10 для AndroidСтатистика   Отзывы о Золото Ацтеков. Путь к сокровищам 1.10 для AndroidОтзывы (0)  
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С древнейшей цивилизацией ацтеков связано множество мифов и легенд. В некоторых из них рассказывается о гигантском золотом запасе, который спрятан в глубоких пещерах. Чтобы разыскать его, потребуется преодолеть множество препятствий, расшифровать древние манускрипты и подобрать "ключи" к потайным дверям, закрывающим доступ в сокровищницы. Если вы готовы отправиться на поиски золота и драгоценностей, то игра Золото Ацтеков. Путь к сокровищам именно то, что вам надо.

На игровом поле находится каменная дверь, состоящая из 16 блоков. На блоках расположены разноцветные кристаллы и кольца. Количество кристаллов каждого цвета всегда равно количеству колец такого же цвета. Вам надо расположить кристаллы так, чтобы их цвет совпал с цветом кольца, внутри которого расположен кристалл.

Для перемещения кристаллов коснитесь экрана в центре участка из четырех кристаллов. При этом сразу четыре кристалла переместятся по часовой стрелке на следующие позиции. Продолжайте делать это до тех пор, пока все 16 цветных кристаллов окажутся внутри колец с таким же цветом. Тщательно продумывайте каждый ход. Старайтесь открыть дверь по возможности за меньшее количество ходов, от этого зависит как много сокровищ вы за ней найдете. Если вы сможете правильно разместить все кристаллы, тогда дверь будет открыта, а легендарное золото ацтеков станет вашим.

Золото Ацтеков. Путь к сокровищам
Золото Ацтеков. Путь к сокровищам
Золото Ацтеков. Путь к сокровищам
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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