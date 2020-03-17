Sleepo для Android

Sleepo 1.6.2 для Android

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Описание Sleepo 1.6.2 для AndroidОписание   Скачать Sleepo 1.6.2 для AndroidСКАЧАТЬ (30,64 Мб) Скриншоты Sleepo 1.6.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Sleepo 1.6.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Sleepo 1.6.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Sleepo - коллекция HD-звуков, из которых можно создать превосходные расслабляющие композиции. Присутствует возможность выбирать из различных видов звуков дождя, природы, города, белого шума и инструментов. Любимые звуковые композиции можно сохранить, чтобы они всегда были под рукой.

Ключевые особенности:

  • Выбор из 32 тщательно подобранных звуков, разделенных на четыре группы (звуки дождя, природы, города и звуки для медитации).
  • Включает три самых популярных вида белого шума (белый шум, розовый и коричневый).
  • Встроенный таймер, который будет автоматически прекращать работу приложения.
  • Возможность сохранить свои любимые звуковые композиции.
  • Не требует Интернет-подключения.
Sleepo
Sleepo
Sleepo
Sleepo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Sleepo

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