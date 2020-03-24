VirtualDub2 - усовершенствованная версия популярной утилиты для обработки видео VirtualDub с улучшенной производительностью, поддержкой декодирования H264 и многими другими функциями. Данное приложение сохранило портативность и интуитивно понятный интерфейс оригинала.

Программа поддерживает более широкий спектр форматов (MOV, MP4, MKV и др.), позволяя кодировать и декодировать H264. Обеспечивает совместимость с TIFF, поддержку плагинов, высокую битовую глубину цвета, а также поддержку создания проектов.

Кроме того улучшена функция предварительного просмотра и управления таймингами. Приложение поставляется с поддержкой маркеров для более легкой манипуляции с видео и дополнительными возможностями навигации.

Имеется встроенный редактор сценариев, который поможет пользователю автоматизировать повторяющиеся задачи и сэкономить время.

В общем, наслаждайтесь функциональностью VirtualDub с дополнительными функциями и улучшениями.