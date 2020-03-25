AudioBookConverter 2 для Windows

AudioBookConverter 2 4.2.2

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Описание AudioBookConverter 2 4.2.2Описание   Скачать AudioBookConverter 2 4.2.2СКАЧАТЬ (72,74 Мб) Скриншоты AudioBookConverter 2 4.2.2Скриншоты (1)   Статистика AudioBookConverter 2 4.2.2Статистика   Отзывы о AudioBookConverter 2 4.2.2Отзывы (0)  
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AudioBookConverter - улучшенная версия приложения для конвертации аудиокниг из mp3 в m4b, AAC, формат оптимизированный для ipod и IBook (IPhone), а также позволяющий преобразовать файлы wma и m4a в AAC.

Ключевые особенности:

  • Параллельное кодирование: больше ядер - более быстрые результаты.
  • Параллельная обработка очереди преобразований: подготовка следующей книги при кодировании другой.
  • Поддержка "умных обложек": объединены из MP3-обложек и файлов обложек из MP3-директории.
  • Поддержка тегов Юникода.
  • Поддержка глав.
  • Гибкое управление качеством.
  • Мгновенное воспроизведение: слушайте, что вы собираетесь кодировать.
  • Простой и легкий пользовательский интерфейс.

Основные отличия от оригинальной версии:

  • Производительность улучшена в 5-15 раз (в зависимости от количества ядер), старую версию Faac заменили на свежую FFMpeg.
  • Добавлен сверхбыстрый режим параллельного кодирования MP3 файлов.
  • Добавлена поддержка Artwork, умная комбинация MP3 изображений и всех изображений в MP3 папках.
  • Добавлена поддержка "Главы", основанная на MP3 файлах.
  • Добавлено управление качеством.
  • Параллельное преобразование очереди из нескольких книг.
  • Улучшена (как скорость, так и качество) декодирования mp3 за счет перехода на ffmpeg с java декодера.
  • Улучшена поддержка тегов в соответствии со спецификацией MP4.
  • Исправлены проблемы с кодировкой тегов, вызванные унаследованными проблемами MP3.
  • Исправлены проблемы кодирования тегов нелатинскими символами.
  • Замена Faac на FFMpeg.
  • Добавлен MP4v2.
  • Поддержка только 64 бит.
AudioBookConverter 2
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыКонверторы
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