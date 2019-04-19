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AVS Audio Converter 9.0.3.593
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4.37 из 5, всего оценок - 8
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- Рейтинг программы - 4.37 из 5
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AVS Audio Converter - программа для преобразования аудио файлов из одного формата в другой. Поддерживает конвертирование наиболее известных звуковых файлов: WAV, OGG, MP3, AAC, WMA и т.д. Определяет частоту, число каналов и другие параметры звуковых файлов прежде, чем они будут сконвертированы. Позволяет применять тонкие настройки параметров для форматов MP3 и OGG при преобразовании аудиофайлов и изменять информацию в тегах.
Возможности AVS Audio Converter:
- Поддержка аудио форматы: .mp3, .wma, .wav, .m4a, .m4r, .aac, .amr, .ogg, .mp2, .flac, .aiff, .au.
- Прослушивание результата до завершения процесса.
- Зрительная оценка продвижения процесса конвертации аудио.
- Создание и редактирование аудиокниг в форматах MP3 и M4B.
- Разделять аудио по маркерам или объединение отдельных аудиофайлов в один файл.
- Импортировать аудио дорожки из видео файла в программу и преобразование его в любой доступный формат.
- Изменение текстовой информации в файле (исполнитель, композиция и т.д.).
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|Что нового в AVS Audio Converter 9.0.3.593?
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Отзывы о программе AVS Audio Converter
Сергей М про AVS Audio Converter 8.0.1.540 [06-05-2016]
К сожалению при конвертации в mp3 используется codec FhG вместо Lame, так что этот конвертер нервно курит в сторонке.
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евнний про AVS Audio Converter 7.3.1.535 [28-03-2015]
авс 7 аудио конвертер сильно грузит систему
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Сергей М про AVS Audio Converter 7.0.3.499 [29-01-2013]
Почему нет отзывов? Может ли он конкурировать с Total Audio Converter, Free Audio Converter EZ CD Audio Converter, Xilisoft Audio Converter - первые три конвертера самые мощные и самые качественные!!!
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