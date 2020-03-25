Программы для Windows » Видео » Редакторы » ActivePresenter для Windows
ActivePresenter для Windows

ActivePresenter 8.0.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ActivePresenter 8.0.3Описание   Скачать ActivePresenter 8.0.3СКАЧАТЬ (53,04 Мб) Скриншоты ActivePresenter 8.0.3Скриншоты (8)   Статистика ActivePresenter 8.0.3Статистика   Отзывы о ActivePresenter 8.0.3Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ActivePresenter - отличный инструмент для создания скринкастов, пошаговых видео руководств и интерактивных обучающих презентаций. Включает в себя все инструменты, необходимые для записи презентаций и конвертирования видео в форматы MP4, FLV, AVI, WMV, WebM, MKV или JPEG, PNG, а также загрузки его в Интернет (на YouTube и пр.). Благодаря возможности интеллектуального и быстрого захвата экрана, приложение записывает все ваши манипуляции на экране, захватывает видео, звук, изображения или текст в течение нескольких минут.

Особенности:

  • Умный захват экрана при щелчке мыши или нажатии клавиши.
  • Запись экрана в виде полнофункционального видео и возможностью вставить его в слайд для дальнейшего редактирования с аннотациями, голосом за кадром, анимационными эффектами и пр.
  • Запись экрана и веб-камеры одновременно или по отдельности.
  • Возможность записи звука системы и аудио с микрофона одновременно во время записи экрана.
  • Умные аннотации.
  • Запись с помощью видеокодека без потерь для обеспечения высочайшего качества. Также доступен кодек H.264.
ActivePresenter
ActivePresenter
ActivePresenter
ActivePresenter
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $199
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Видео захват
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

ВидеоМАСТЕР 12.6

ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого

Sony Vegas Pro 16.0.0.361

Sony Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа

Avidemux 2.7.5 / 2.7.4

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

Bandicut 3.1.5.511

Bandicut - достаточно качественный и функциональный видеоредактор, который позволяет вырезать любой нужный участок записи без потери оригинального качества

скачать Adguard

Отзывы о программе ActivePresenter

Admin

Отзывов о программе ActivePresenter 8.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 