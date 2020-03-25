ActivePresenter - отличный инструмент для создания скринкастов, пошаговых видео руководств и интерактивных обучающих презентаций. Включает в себя все инструменты, необходимые для записи презентаций и конвертирования видео в форматы MP4, FLV, AVI, WMV, WebM, MKV или JPEG, PNG, а также загрузки его в Интернет (на YouTube и пр.). Благодаря возможности интеллектуального и быстрого захвата экрана, приложение записывает все ваши манипуляции на экране, захватывает видео, звук, изображения или текст в течение нескольких минут.
Особенности:
Умный захват экрана при щелчке мыши или нажатии клавиши.
Запись экрана в виде полнофункционального видео и возможностью вставить его в слайд для дальнейшего редактирования с аннотациями, голосом за кадром, анимационными эффектами и пр.
Запись экрана и веб-камеры одновременно или по отдельности.
Возможность записи звука системы и аудио с микрофона одновременно во время записи экрана.
Умные аннотации.
Запись с помощью видеокодека без потерь для обеспечения высочайшего качества. Также доступен кодек H.264.