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Коллекция пасьянсов для Android

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Коллекция пасьянсов – коллекция различных карточных пасьянсов, таких как Солитер (Клондайк), Паук, Свободная ячейка, Пирамида и Три пики (Три башни). Игроку доступны захватывающие и интересные уровни, ежедневные задания, а также возможность участвовать в разнообразных турнирах, в которых можно проверить свои силы против реальных игроков со всего мира.

Особенности игры:

  • Ежедневные задания.
  • Турниры на 2 или 4 игрока.
  • Удобный интерфейс.
  • Возможность настраивать темы оформления.
  • Раздача на 1 или 3 карты.
  • Подсчет очков «Стандарт» или «Вегас»
  • Поддержка режима с таймером.
  • Поддержка игры для левшей.
  • Портретная и ландшафтная ориентация экрана.
  • Сохранение в памяти 10 лучших результатов.
  • По завершении пасьянса автоматическая сборка карт.
  • автоматическая активация режима автосохранения.
  • Возможность отменить предыдущее действие.
  • Встроенные подсказки.
  • Возможность играть в оффлайн режиме.
  • Мультиязычность.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.511 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 738 | Статистика
Размер:32,98 Мб
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