Коллекция пасьянсов для Android
Коллекция пасьянсов – коллекция различных карточных пасьянсов, таких как Солитер (Клондайк), Паук, Свободная ячейка, Пирамида и Три пики (Три башни). Игроку доступны захватывающие и интересные уровни, ежедневные задания, а также возможность участвовать в разнообразных турнирах, в которых можно проверить свои силы против реальных игроков со всего мира.
Особенности игры:
- Ежедневные задания.
- Турниры на 2 или 4 игрока.
- Удобный интерфейс.
- Возможность настраивать темы оформления.
- Раздача на 1 или 3 карты.
- Подсчет очков «Стандарт» или «Вегас»
- Поддержка режима с таймером.
- Поддержка игры для левшей.
- Портретная и ландшафтная ориентация экрана.
- Сохранение в памяти 10 лучших результатов.
- По завершении пасьянса автоматическая сборка карт.
- автоматическая активация режима автосохранения.
- Возможность отменить предыдущее действие.
- Встроенные подсказки.
- Возможность играть в оффлайн режиме.
- Мультиязычность.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.511 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Solitaire Fun
|Категория:
|Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 738 | Статистика
|Размер:
|32,98 Мб
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