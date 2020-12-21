Коллекция пасьянсов – коллекция различных карточных пасьянсов, таких как Солитер (Клондайк), Паук, Свободная ячейка, Пирамида и Три пики (Три башни). Игроку доступны захватывающие и интересные уровни, ежедневные задания, а также возможность участвовать в разнообразных турнирах, в которых можно проверить свои силы против реальных игроков со всего мира.

Особенности игры: