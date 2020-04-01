O&O AppBuster для Windows

O&O AppBuster 1.1.1339

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Описание O&O AppBuster 1.1.1339Описание   Скачать O&O AppBuster 1.1.1339СКАЧАТЬ (1,06 Мб) Скриншоты O&O AppBuster 1.1.1339Скриншоты (6)   Статистика O&O AppBuster 1.1.1339Статистика   Отзывы о O&O AppBuster 1.1.1339Отзывы (0)  
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По умолчанию Microsoft поставляет Windows 10 с целым ворохом дополнительных приложений - некоторые из них полезны, некоторые - нет. O&O AppBuster позволяет легко и быстро удалять нежелательные приложения. А в том случае, если вы случайно удалили одно из этих приложений, дает возможность установить их одним щелчком мыши.

В понятном и лаконичном интерфейсе утилита отображает, какие из этих приложений в Windows 10 установлены на вашем компьютере, а какие можно установить при желании (отображаются даже скрытые приложения).

Основные возможности программы:

  • Удаление предустановленных приложений Microsoft (в том числе скрытых приложений).
  • Удаление предустановленных приложений сторонних производителей.
  • Возможность переустановить случайно удаленные приложения.
  • Возможность отменить изменения в любое время путем создания точки восстановления системы.
  • Не требуется установка.
  • Поддержка всех версий Windows 10 до версии 1809 (Redstone 5).

 

O&O AppBuster
O&O AppBuster
O&O AppBuster
O&O AppBuster
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе O&O AppBuster

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