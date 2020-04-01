По умолчанию Microsoft поставляет Windows 10 с целым ворохом дополнительных приложений - некоторые из них полезны, некоторые - нет. O&O AppBuster позволяет легко и быстро удалять нежелательные приложения. А в том случае, если вы случайно удалили одно из этих приложений, дает возможность установить их одним щелчком мыши.

В понятном и лаконичном интерфейсе утилита отображает, какие из этих приложений в Windows 10 установлены на вашем компьютере, а какие можно установить при желании (отображаются даже скрытые приложения).

Основные возможности программы: