Auto Dark Mode для Windows

Auto Dark Mode 2.3.1

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Описание Auto Dark Mode 2.3.1Описание   Скачать Auto Dark Mode 2.3.1СКАЧАТЬ (722 Кб) Скриншоты Auto Dark Mode 2.3.1Скриншоты (2)   Статистика Auto Dark Mode 2.3.1Статистика   Отзывы о Auto Dark Mode 2.3.1Отзывы (0)  
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Auto Dark Mode - простая в использовании программа для автоматического переключения между светлой и тёмной темами Windows 10.

С включением автоматического переключения тем приложение создает задачу в планировщике задач Windows. В настройках можно задать собственное предпочитаемое время запуска.

Особенности приложения Auto Dark Mode:

  • Простой в использовании и понятный пользовательский интерфейс.
  • Переключение темы оформления в зависимости от указанного пользователя времени.
  • Переключение темы оформления в зависимости от местоположения пользователя (изменения могут применяться после восхода и заката солнца).
  • Настольный фоновый переключатель.
  • Быстрое переключение тем из меню "Пуск" или панели задач.
  • Возможность выбрать, должны ли только приложения менять свою тему, или и приложения и интерфейс системы.
  • Поддержка акцентного цвета на панели задач.
  • Небольшой размер программы.
  • Нет необходимости в правах администратора.
Auto Dark Mode
Auto Dark Mode
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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