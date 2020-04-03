Auto Dark Mode

CPU-Control 2.1
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и
StartIsBack++ 2.9
StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7
Rainmeter 4.3.1 build 3321
Rainmeter - набор виджетов в стиле Windows 7, который можно редактировать в зависимости от своих предпочтений и потребностей. Программа отображает на рабочем столе
Punto Switcher 4.4.3.407
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"
Defender Control 1.6
С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и настраивать интегрированный в систему Windows Defender. Утилита очень
KeyFinder 2.0.10.13
KeyFinder - бесплатная программа для извлечения из реестра ключей установленной операционной системы, что будет полезно, например, при переустановке ОС или