FilmoraScrn для Windows

FilmoraScrn 3.3.0.2

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Описание FilmoraScrn 3.3.0.2Описание   Скачать FilmoraScrn 3.3.0.2СКАЧАТЬ (1,12 Мб) Скриншоты FilmoraScrn 3.3.0.2Скриншоты (4)   Статистика FilmoraScrn 3.3.0.2Статистика   Отзывы о FilmoraScrn 3.3.0.2Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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FilmoraScrn - функциональный инструмент для захвата экрана с возможностью редактирования. Приложение идеально подходит для записи динамичных игр, присутствует запись с экрана и веб-камеры одновременно, возможность добавлять аннотации, доступен широкий выбор профессиональных инструментов для редактирования и пр.

Ключевые особенности приложения:

  • Сменный курсор (возможность регулировать размер, форму и цвет курсора, чтобы он выделялся на общем фоне).
  • Широкий спектр профессиональных инструментов для редактирования видеоклипов.
  • Запись с компьютера и веб-камеры одновременно.
  • Возможность импорта более 50 разнообразных форматов (изображения, видео, музыка и другие медиафайлы).
  • Идеально подходит для записи динамичных игр.
  • Экспорт в MP4, MOV, GIF.
  • Наличие функции "картинка в картинке".
  • Настраиваемая область записи (запись всего экрана или только заданной его части).
  • Возможность добавлять текст и другие элементы.
  • Возможность рисовать на скриншотах.
  • и многое другое...
FilmoraScrn
FilmoraScrn
FilmoraScrn
FilmoraScrn
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.99
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Захват экрана
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Отзывы о программе FilmoraScrn

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