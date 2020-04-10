FilmoraScrn

FastStone Image Viewer 7.5
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого
Adobe Photoshop CC 20.0.1
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без
Lightshot 5.5.0.4
Lightshot - бесплатная утилита для создания снимков экрана, с возможностью быстро выложить готовый скриншот в Интернет и поделиться ссылкой с друзьями. Присутствует
IrfanView 4.54
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного
Epic Pen 3.7.8
Небольшая бесплатная утилита, позволяющая рисовать в любом окне открытого приложения или файла. Присутствует карандаш, маркер и ластик, имеется инструмент быстрой
PaperScan 3.0.101 Free
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым