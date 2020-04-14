CamToPlan - удобная в использовании виртуальная линейка и рулетка, с помощью которой можно легко измерять любые объекты по горизонтали и по вертикали благодаря дополненной реальности и ARCore от Google. Алгоритмы машинного обучения сводят данные датчиков устройства (акселерометр, гироскоп ...) с одометрией, анализируя видео с камеры в реальном времени и используя детали изображений для сканирования окружающей среды и определения положения и угла поворота устройства.

Пользоваться приложением очень просто - рисуйте измерительные линии в 3D прямо на видео с камеры вашего телефона или планшета, а затем сохраняйте свои чертежи в PNG или DXF.

Преимущества приложения CamToPlan: