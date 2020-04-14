CamToPlan для Android

CamToPlan 3.2.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание CamToPlan 3.2.2 для AndroidОписание   Скачать CamToPlan 3.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (40,22 Мб) Скриншоты CamToPlan 3.2.2 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика CamToPlan 3.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о CamToPlan 3.2.2 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

CamToPlan - удобная в использовании виртуальная линейка и рулетка, с помощью которой можно легко измерять любые объекты по горизонтали и по вертикали благодаря дополненной реальности и ARCore от Google. Алгоритмы машинного обучения сводят данные датчиков устройства (акселерометр, гироскоп ...) с одометрией, анализируя видео с камеры в реальном времени и используя детали изображений для сканирования окружающей среды и определения положения и угла поворота устройства.

Пользоваться приложением очень просто - рисуйте измерительные линии в 3D прямо на видео с камеры вашего телефона или планшета, а затем сохраняйте свои чертежи в PNG или DXF.

Преимущества приложения CamToPlan:

  • Возможны измерения в метрических (метры, сантиметры) или в имперских единицах (футы, дюймы).
  • Приложение измеряет расстояние по горизонтали и по вертикали.
  • Приложение определяет пересечение между полом и целью, даже если оно скрыто (например мебелью или коврами).
  • Некоторые виды плитки могут влиять на точность измерения.
  • Во время измерений можно перемещать устройство, чтобы подойти ближе к целевой точке для максимальной точности измерения, даже если она не видна и рассчитывается путем экстраполяции.
CamToPlan
CamToPlan
CamToPlan
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Яндекс: Алиса 10.41 для Android

Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,

Opera Max 3.1.52 для Android

Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте

Apk Downloader 1.17 для Android

Apk Downloader - удобная и легкая в эксплуатации утилита для мобильных устройств на платформе ОС Android, с помощью которой можно загружать apk файлы из магазина

CCleaner 4.20.4 для Android

CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные

Секундомер 2.3 для Android

Секундомер - простой и удобный секундомер, который продолжает отсчет времени даже после перезагрузки устройства

Clean Master 6.12.3 для Android

Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,

скачать Adguard

Отзывы о программе CamToPlan

Admin

Отзывов о программе CamToPlan 3.2.2 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 