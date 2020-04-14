Яндекс: Алиса 10.41 для Android
Универсальный мобильный помощник для мобильных Android-устройств, благодаря которому пользователь может быть в курсе всех последних событий, быть готовым к дождю,
Opera Max 3.1.52 для Android
Opera Max – позволяет экономить трафик при просмотре веб-страниц, прослушивании музыки или просмотре онлайн-видео. Для максимальной экономии контролируйте
Apk Downloader 1.17 для Android
Apk Downloader - удобная и легкая в эксплуатации утилита для мобильных устройств на платформе ОС Android, с помощью которой можно загружать apk файлы из магазина
CCleaner 4.20.4 для Android
CCleaner - мобильная версия популярного чистильщика системы, который поможет содержать ваш девайс в оптимальном состоянии. С его помощью можно удалить ненужные
Секундомер 2.3 для Android
Секундомер - простой и удобный секундомер, который продолжает отсчет времени даже после перезагрузки устройства
Clean Master 6.12.3 для Android
Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,