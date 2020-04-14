Облачная касса POS - приложение дляавтоматизации ресторанов, магазинов, мобильных кофеен, стритфудов, фастфудов, а также киосков, которое позволяет вести складской учет, выполнять контроль за сотрудниками анализировать статистику продаж. Все данные хранятся в облаке и доступны с любого устройства в любой точке мира.
В приложении вы найдете все необходимое для учета продаж в магазине, кафе, баре, фудтрэке, автомойки, шиномантаже и т.д. Присутствует возможность ведения склада, редактирования справочников товаров, имеются разные права доступа пользователей, настройки, итоговые отчеты и аналитика.
Основные возможности:
доступ к системе с любой точки мира;
интерфейс POS терминала для работы сотрудников;
работа в режиме offline;
возможность работы с сетью заведений;
возможность частичной оплаты наличными и картой;
складской учет;
статистика;
возможность работы на любом устройстве;
сканер штрих-кодов с возможностью подключения внешнего Bluetooth-сканера;
работа с большинством моделей принтеров;
отчеты по сотрудникам;
управление несколькими заведениями;
возможность работы POS terminal без столов и запроса PIN кода сотрудника;
возвраты, приходы, а так же еще очень много функций в одном сервисе;