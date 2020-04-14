Программы для Android » Офис, документы » Финансы, учет » Облачная касса POS для Android
Облачная касса POS для Android

Облачная касса POS 6.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Облачная касса POS 6.0 для AndroidОписание   Скачать Облачная касса POS 6.0 для AndroidСКАЧАТЬ (39,38 Мб) Скриншоты Облачная касса POS 6.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Облачная касса POS 6.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Облачная касса POS 6.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Облачная касса POS - приложение дляавтоматизации ресторанов, магазинов, мобильных кофеен, стритфудов, фастфудов, а также киосков, которое позволяет вести складской учет, выполнять контроль за сотрудниками анализировать статистику продаж. Все данные хранятся в облаке и доступны с любого устройства в любой точке мира.

В приложении вы найдете все необходимое для учета продаж в магазине, кафе, баре, фудтрэке, автомойки, шиномантаже и т.д. Присутствует возможность ведения склада, редактирования справочников товаров, имеются разные права доступа пользователей, настройки, итоговые отчеты и аналитика.

Основные возможности:

  • доступ к системе с любой точки мира;
  • интерфейс POS терминала для работы сотрудников;
  • работа в режиме offline;
  • возможность работы с сетью заведений;
  • возможность частичной оплаты наличными и картой;
  • складской учет;
  • статистика;
  • возможность работы на любом устройстве;
  • сканер штрих-кодов с возможностью подключения внешнего Bluetooth-сканера;
  • работа с большинством моделей принтеров;
  • отчеты по сотрудникам;
  • управление несколькими заведениями;
  • возможность работы POS terminal без столов и запроса PIN кода сотрудника;
  • возвраты, приходы, а так же еще очень много функций в одном сервисе;
  • поддержка 54 ФЗ;
  • и многое другое...
Облачная касса POS
Облачная касса POS
Облачная касса POS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
ТОП-сегодня раздела "Финансы, учет"
 

Monobank 1.22.5 для Android

Удобное Android-приложение мобильного банка без отделений Monobank. Присутствует возможность полностью управлять своей картой, переводить деньги на другие карты, а

Сбербанк Онлайн 10.6.0 для Android

Сбербанк Онлайн – приложение позволяет оплачивать различные товары и услуги, включая мобильную связь, штрафы ГИБДД или переводить средства другим клиентам банка

Яндекс.Деньги 4.14.0 для Android

Яндекс.Деньги – приложение позволяет оплачивать товары и услуги с помощью кошелька Яндекс или банковскими картами Visa, MasterCard, Maestro. Перечень услуг включает

Приват24 5.26.03 для Android

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы управляйте своим счетом или картой, просматривайте банковские выписки и оплачивайте

Skrill 3.13.1 для Android

Мобильный сервис быстрых и безопасных онлайн-платежей, который позволяет отправлять/получать деньги в 40 валютах в 180 странах, пополнять счета с помощью карт или

Monefy 1.9.0 для Android

Простое и эффективное приложение для ведения домашней бухгалтерии и учета доходов и расходов. Присутствует безопасная синхронизация через личный Dropbox аккаунт,

скачать Adguard

Отзывы о программе Облачная касса POS

Admin

Отзывов о программе Облачная касса POS 6.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 