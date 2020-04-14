Облачная касса POS - приложение дляавтоматизации ресторанов, магазинов, мобильных кофеен, стритфудов, фастфудов, а также киосков, которое позволяет вести складской учет, выполнять контроль за сотрудниками анализировать статистику продаж. Все данные хранятся в облаке и доступны с любого устройства в любой точке мира.

В приложении вы найдете все необходимое для учета продаж в магазине, кафе, баре, фудтрэке, автомойки, шиномантаже и т.д. Присутствует возможность ведения склада, редактирования справочников товаров, имеются разные права доступа пользователей, настройки, итоговые отчеты и аналитика.

Основные возможности: