ReaderPro - мобильное приложении, в котором собраны самые передовые и эффективные упражнения и тренировки скорочтения, а также развития внимания, памяти и концентрации.

С помощью программы можно в несколько раз повысить скорость чтения, а также значительно расширить свой словарный запас и прокачать свои когнитивные способности. Упражнения выполнены в игровой форме и их сложность оптимально подстраивается, в зависимости от текущего уровня и прогресса пользователя.

В приложение включены, как уже доказавшие свою эффективность упражнения, такие как таблицы Шульте, так и множество уникальных авторских упражнений. Можно настроить оптимальный для Вас график занятий. Результаты тренировок максимально наглядно отображаются в графическом виде для отслеживания эффективности обучения.

Все тренировки разделены на несколько тренировочных программ разной длительности и интенсивности.