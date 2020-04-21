Фиксики. Математика 4.6 для Android
Отличное детское развивающее Android-приложение для подготовки ребенка к школе, благодаря которому можно в игровой форме, вместе с героями популярного мультфильма
Simpler 2.17.206 для Android
Простой и доступный способ освоить английский язык или же улучшить свои знания. Приложение предлагает обучение грамматике с помощью наглядных правил, "детективные
Физиогномика 1.1 для Android
Физиогномика - приложение для Android, с помощью которого можно буквально читать лица людей, получая массу полезной информации про интересующего Вас человека
Метод Тичера 2.6.1 для Android
Метод Тичера – 5 уникальных курсов английского языка. Первый предназначен для тех, кто только начинает изучать иностранный язык и предлагает ознакомиться алфавитом.
Учите и пишите буквы арабского алфавита 2.2.4 для Android
Интерактивное обучающее приложение для Android, которое предоставляет отличную возможность в изучать арабский алфавит в игровой ненавязчивой форме. Присутствует
Learn Japanese Vocabulary 1.0.6 для Android
Learn Japanese Vocabulary - приложение для Android, которое поможет вам выучить самые важные слова в повседневной жизни на японском языкеLearn Japanese Vocabulary