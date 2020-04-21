ReaderPro для Android

ReaderPro 1.10.5.1 для Android

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Описание ReaderPro 1.10.5.1 для AndroidОписание   Скачать ReaderPro 1.10.5.1 для AndroidСКАЧАТЬ (34,06 Мб) Скриншоты ReaderPro 1.10.5.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика ReaderPro 1.10.5.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о ReaderPro 1.10.5.1 для AndroidОтзывы (0)  
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ReaderPro - мобильное приложении, в котором собраны самые передовые и эффективные упражнения и тренировки скорочтения, а также развития внимания, памяти и концентрации.

С помощью программы можно в несколько раз повысить скорость чтения, а также значительно расширить свой словарный запас и прокачать свои когнитивные способности. Упражнения выполнены в игровой форме и их сложность оптимально подстраивается, в зависимости от текущего уровня и прогресса пользователя.

В приложение включены, как уже доказавшие свою эффективность упражнения, такие как таблицы Шульте, так и множество уникальных авторских упражнений. Можно настроить оптимальный для Вас график занятий. Результаты тренировок максимально наглядно отображаются в графическом виде для отслеживания эффективности обучения.

Все тренировки разделены на несколько тренировочных программ разной длительности и интенсивности.

ReaderPro
ReaderPro
ReaderPro
ReaderPro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт
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Отзывы о программе ReaderPro

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