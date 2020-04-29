Kdenlive - бесплатный нелинейный видеоредактор, который удовлетворяет большинство задач пользователя, от базового редактирования видео до профессиональной работы. Присутствует возможность использовать любые аудио/видео форматы (например QuickTime, AVI, WMV, MPEG и пр.), поддерживается 4:3 и 16:9 соотношение сторон для PAL, NTSC и различных HD стандартов, в том числе HDV и AVCHD.

Приложение может быть использовано в качестве полноценной студии для создания видео. Имеется автоматическое создание слайд-шоу из картинок с различными переходами и эффектами, присутствует встроенный редактор заголовков, доступны инструменты для создания, перемещения, кадрирования и удаления видео, аудио, текстовых и графических фрагментов. Программа включает в себя разнообразные аудиоэффекты (нормализация, смещение фазы и высоты тона, ограничение, регулировка громкости, реверберация и др.) и визуальные эффекты (синий экран, искажения, вращения, размытие, затемнение и т.д.).

Основные возможности Kdenlive: