Kdenlive для Windows

Kdenlive 20.04.0

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Описание Kdenlive 20.04.0Описание   Скачать Kdenlive 20.04.0СКАЧАТЬ (80,19 Мб) Скриншоты Kdenlive 20.04.0Скриншоты (9)   Статистика Kdenlive 20.04.0Статистика   Отзывы о Kdenlive 20.04.0Отзывы (0)  
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Kdenlive - бесплатный нелинейный видеоредактор, который удовлетворяет большинство задач пользователя, от базового редактирования видео до профессиональной работы. Присутствует возможность использовать любые аудио/видео форматы (например QuickTime, AVI, WMV, MPEG и пр.), поддерживается 4:3 и 16:9 соотношение сторон для PAL, NTSC и различных HD стандартов, в том числе HDV и AVCHD.

Приложение может быть использовано в качестве полноценной студии для создания видео. Имеется автоматическое создание слайд-шоу из картинок с различными переходами и эффектами, присутствует встроенный редактор заголовков, доступны инструменты для создания, перемещения, кадрирования и удаления видео, аудио, текстовых и графических фрагментов. Программа включает в себя разнообразные аудиоэффекты (нормализация, смещение фазы и высоты тона, ограничение, регулировка громкости, реверберация и др.) и визуальные эффекты (синий экран, искажения, вращения, размытие, затемнение и т.д.).

Основные возможности Kdenlive:

  • Возможность использовать любые аудио/видео форматы.
  • Создание многодорожечных проектов.
  • Резка клипов, вставка и удаление пробелов между ними.
  • Разнообразные эффекты, титры, переходы и т.д.
  • Возможность добавлять в проект текстовые файлы (с расширением .txt) в качестве титров.
  • Гибкая настройка интерфейса.
  • Встроенный редактор титров.
  • Возможность задавать собственные комбинации горячих клавиш.
  • Неразрушающий монтаж.
  • Создание слайд-шоу в автоматическом режиме.
Kdenlive
Kdenlive
Kdenlive
Kdenlive
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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