ФотоВИНТАЖ для Windows

ФотоВИНТАЖ 1.25

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Описание ФотоВИНТАЖ 1.25Описание   Скачать ФотоВИНТАЖ 1.25СКАЧАТЬ (190 Мб) Скриншоты ФотоВИНТАЖ 1.25Скриншоты (1)   Статистика ФотоВИНТАЖ 1.25Статистика   Отзывы о ФотоВИНТАЖ 1.25Отзывы (0)  
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ФотоВИНТАЖ — инновационный фоторедактор для восстановления старых фотографий. Большинство функций программы работает в автоматическом режиме. Всего одним кликом мыши вы можете превратить старое черно-белое фото в цветное, удалить дефекты и многое другое.

Преимущества программы ФотоВИНТАЖ:

  • Понятный интерфейс на русском языке. Все инструменты удобные и продуманные, благодаря чему с ретушью легко справится даже новичок. При необходимости, на официальном сайте вы найдёте русскоязычные обучающие материалы.
  • Умное раскрашивание фото. Просто щелкните по кнопке «Сделать черно-белое цветным» и программа автоматически раскрасит снимок. При необходимости вы сможете скорректировать результат вручную или сразу сохранить фото.
  • Удаление дефектов любой сложности. Царапины, разрывы, пятна — все это больше не проблема! В программе "ФотоВИНТАЖ" вы сможете быстро избавиться от них, а также восстановить отсутствующие фрагменты изображения за пару кликов.
  • Гибкие настройки улучшения. В программе вы сможете поработать с освещением на снимке, скорректировать цвета, сделать изображение более чётким и ярким. Благодаря данным настройкам можно спасти блёклые, выцветшие фотокарточки.
  • Удобная цветокоррекция фото. Вы можете исправить цвет на любых отсканированных пленочных снимках всего одним щелчком мыши! Активируйте соответствующую опцию автокоррекции и следите за волшебным преображением на экране.
  • Фильтры и эффекты. Вы можете стилизовать снимок под любимый фильм или тонировать в нужный оттенок. Богатый каталог программы позволит воплотить в жизнь любой творческий замысел.

Отреставрированное изображение можно сохранить на компьютере или сразу распечатать. "ФотоВИНТАЖ" имеет простой интерфейс и работает полностью на русском языке, поэтому подойдет любому человеку. Программа поддерживает все современные графические форматы от JPG до RAW.

ФотоВИНТАЖ
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 686 руб.
Ограничение в работе программы5 дней
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе ФотоВИНТАЖ

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