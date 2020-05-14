ФотоВИНТАЖ — инновационный фоторедактор для восстановления старых фотографий. Большинство функций программы работает в автоматическом режиме. Всего одним кликом мыши вы можете превратить старое черно-белое фото в цветное, удалить дефекты и многое другое.

Преимущества программы ФотоВИНТАЖ:

Понятный интерфейс на русском языке. Все инструменты удобные и продуманные, благодаря чему с ретушью легко справится даже новичок. При необходимости, на официальном сайте вы найдёте русскоязычные обучающие материалы.

Умное раскрашивание фото. Просто щелкните по кнопке «Сделать черно-белое цветным» и программа автоматически раскрасит снимок. При необходимости вы сможете скорректировать результат вручную или сразу сохранить фото.

Удаление дефектов любой сложности. Царапины, разрывы, пятна — все это больше не проблема! В программе "ФотоВИНТАЖ" вы сможете быстро избавиться от них, а также восстановить отсутствующие фрагменты изображения за пару кликов.

Гибкие настройки улучшения. В программе вы сможете поработать с освещением на снимке, скорректировать цвета, сделать изображение более чётким и ярким. Благодаря данным настройкам можно спасти блёклые, выцветшие фотокарточки.

Удобная цветокоррекция фото. Вы можете исправить цвет на любых отсканированных пленочных снимках всего одним щелчком мыши! Активируйте соответствующую опцию автокоррекции и следите за волшебным преображением на экране.

Фильтры и эффекты. Вы можете стилизовать снимок под любимый фильм или тонировать в нужный оттенок. Богатый каталог программы позволит воплотить в жизнь любой творческий замысел.

Отреставрированное изображение можно сохранить на компьютере или сразу распечатать. "ФотоВИНТАЖ" имеет простой интерфейс и работает полностью на русском языке, поэтому подойдет любому человеку. Программа поддерживает все современные графические форматы от JPG до RAW.