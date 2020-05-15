PreventTurnOff для Windows

PreventTurnOff 1.02

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PreventTurnOff - упрощенная версия программы Don't Sleep, которая предназначена для предотвращения выключения компьютера.

Основным предназначением утилиты является предотвращение выключения компьютера, входа в режим ожидания, спящий режим или режим гибернации, а также отключения заставки или блокировки выключения монитора. Присутствует встроенный таймер, поддержка командной строки, работа из трея и пр.

Ключевые особенности PreventTurnOff:

  • Предотвращение выключения компьютера, входа в режим ожидания, спящий режим или режим гибернации.
  • Включение/отключение заставки и блокировка отключения монитора.
  • Выключение ПК в заданное время.
  • Быстрый доступ к планам энергопитания.
  • Встроенный таймер.
  • Не требует инсталляции.
PreventTurnOff
PreventTurnOff
PreventTurnOff
PreventTurnOff
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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Отзывы о программе PreventTurnOff

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