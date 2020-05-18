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Музыкальный плеер ЛаЛаЛа для Android

Музыкальный плеер ЛаЛаЛа 1.7 для Android

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Описание Музыкальный плеер ЛаЛаЛа 1.7 для AndroidОписание   Скачать Музыкальный плеер ЛаЛаЛа 1.7 для AndroidСКАЧАТЬ (12,38 Мб) Скриншоты Музыкальный плеер ЛаЛаЛа 1.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Музыкальный плеер ЛаЛаЛа 1.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Музыкальный плеер ЛаЛаЛа 1.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Многофункциональный музыкальный плеер ЛаЛаЛа содержит в себе много настроек, имеет гибкий эквалайзер, поддерживает все аудио-форматы и интуитивный интерфейс.

Присутствует возможность поиска песен. Также имеется вкладка ТОП, где высвечиваются только популярные треки, BassBoost, реверберация и виртуализатор, встроенные пресеты и многое другое.

Особенности музыкального плеера ЛаЛаЛа:

  • Управление на заблокированном экране;
  • Поддержка множество аудио-форматов;
  • Поиск по ключевым словам, плей-листам, альбомам, папкам;
  • Установка понравившейся песни себе на звонок;
  • Таймер выключения по времени;
  • Смена тем (абстракция, автомобили, природа);
  • Продвинутый эквалайзер;
  • Вырезка конкретной части песни, и установка на мелодию звонка, СМС, и будильника.
Музыкальный плеер ЛаЛаЛа
Музыкальный плеер ЛаЛаЛа
Музыкальный плеер ЛаЛаЛа
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Музыкальный плеер ЛаЛаЛа

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