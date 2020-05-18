Getscreen.me - облачное решение для удаленного доступа к рабочему столу, позволяющее управлять пользовательскими компьютерами и серверами, подключая целые офисы и предприятия.

Отличительной чертой данного инструмента является работа на основе веб-технологий (WebRTC), что позволяет подключаться к устройствам по обычной ссылке прямо из браузера.

Вам больше не потребуется обмениваться идентификаторами и паролями, а для единовременного подключения не требуется даже установки, благодаря чему процесс соединения упрощается просто максимально.

Личный кабинет адаптированный под мобильные устройства с использованием технологии Progressive Web Application избавляет от нужды скачивать дополнительные приложения, достаточно просто сохранить страницу личного кабинета на домашний экран смартфона.

Основные возможности Getscreen.me: