Getscreen.me - облачное решение для удаленного доступа к рабочему столу, позволяющее управлять пользовательскими компьютерами и серверами, подключая целые офисы и предприятия.
Отличительной чертой данного инструмента является работа на основе веб-технологий (WebRTC), что позволяет подключаться к устройствам по обычной ссылке прямо из браузера.
Вам больше не потребуется обмениваться идентификаторами и паролями, а для единовременного подключения не требуется даже установки, благодаря чему процесс соединения упрощается просто максимально.
Личный кабинет адаптированный под мобильные устройства с использованием технологии Progressive Web Application избавляет от нужды скачивать дополнительные приложения, достаточно просто сохранить страницу личного кабинета на домашний экран смартфона.
Основные возможности Getscreen.me:
- доступ из браузера;
- не требует установки для единовременных подключений;
- подключение без дополнительных паролей и ссылок;
- обмен файлами в обе стороны;
- буфер обмена;
- удобная работа с несколькими мониторами во вкладках браузера;
- чаты и звонки внутри сессий;
- личный кабинет адаптирован под мобильные устройства;
- единый центр управления для всех устройств;
- история сессий;
- делегирование доступа;
- peer-to-peer подключение;
- независимость от выделенных IP-адресов;
- и другие будущие улучшения.