TeamViewer для macOS

TeamViewer 15.2.2756 для Mac

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Описание TeamViewer 15.2.2756 для MacОписание   Скачать TeamViewer 15.2.2756 для MacСКАЧАТЬ (47,64 Мб) Скриншоты TeamViewer 15.2.2756 для MacСкриншоты (3)   Статистика TeamViewer 15.2.2756 для MacСтатистика   Отзывы о TeamViewer 15.2.2756 для MacОтзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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TeamViewer - программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.

Основные возможности TeamViewer:

  • Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
  • Возможность обмена файлами;
  • Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
  • Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
  • Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
  • Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
  • Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
  • Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
  • Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.

 

Что нового в TeamViewer 15.2.2756 для Mac?
  • Различные улучшения и исправления
TeamViewer
TeamViewer
TeamViewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 954
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое - Утилиты
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Отзывы о программе TeamViewer

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