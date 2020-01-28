TeamViewer - программа для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.
Основные возможности TeamViewer:
Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
Возможность обмена файлами;
Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.