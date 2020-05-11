Getscreen.me для Windows

Getscreen.me 1.7.5

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Описание Getscreen.me 1.7.5Описание   Скачать Getscreen.me 1.7.5СКАЧАТЬ (1,55 Мб) Скриншоты Getscreen.me 1.7.5Скриншоты (1)   Статистика Getscreen.me 1.7.5Статистика   Отзывы о Getscreen.me 1.7.5Отзывы (0)  
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Getscreen.me - облачное решение для удаленного доступа к рабочему столу, позволяющее управлять пользовательскими компьютерами и серверами, подключая целые офисы и предприятия.

Отличительной чертой данного инструмента является работа на основе веб-технологий (WebRTC), что позволяет подключаться к устройствам по обычной ссылке прямо из браузера.

Вам больше не потребуется обмениваться идентификаторами и паролями, а для единовременного подключения не требуется даже установки, благодаря чему процесс соединения упрощается просто максимально.

Личный кабинет адаптированный под мобильные устройства с использованием технологии Progressive Web Application избавляет от нужды скачивать дополнительные приложения, достаточно просто сохранить страницу личного кабинета на домашний экран смартфона.

Основные возможности Getscreen.me:

  • доступ из браузера;
  • не требует установки для единовременных подключений;
  • подключение без дополнительных паролей и ссылок;
  • обмен файлами в обе стороны;
  • буфер обмена;
  • удобная работа с несколькими мониторами во вкладках браузера;
  • чаты и звонки внутри сессий;
  • личный кабинет адаптирован под мобильные устройства;
  • единый центр управления для всех устройств;
  • история сессий;
  • делегирование доступа;
  • peer-to-peer подключение;
  • независимость от выделенных IP-адресов;
  • и другие будущие улучшения.

 

Getscreen.me
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе Getscreen.me

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