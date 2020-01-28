TeamViewer QuickSupport - простой и компактный модуль клиента для TeamViewer, программы для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Модуль не требует установки и прав администратора. Оптимален для срочной поддержки.
Функции TeamViewer QuickSupport:
Чат. Специалист поддержки может удаленно общаться с конечным пользователем для лучшего понимания сути проблемы и давать необходимые советы. Телефонный звонок при этом не нужен. Для привлечения внимания пользователя можно использовать функцию перемещения курсора.
Скриншоты в реальном времени. Специалист может удаленно сделать скриншот мобильного устройства в реальном времени. После того как скриншот сделан, изображение автоматически пересылается в программу TeamViewer на компьютере. Это облегчает совместный доступ к информации.
Полный доступ к настройкам устройства. Специалист имеет удаленный доступ к настройкам устройства и может их менять. Это относится и к настройкам связи, например, к настройкам Wi-Fi. Специалисту виден список процессов и установленных приложений на удаленном устройстве. Вся эта информация выводится на очень простую и понятную панель.
Системные журналы. Просмотр системной информации и системных журналов может помочь определить проблему.
Передача файлов. Передача файлов на мобильное устройство и с мобильного устройства очень проста.
Безопасное соединение. Каждый сеанс удаленной работы шифруется и имеет самый высокий уровень безопасности. Данные шифруются на основе алгоритма RSA с закрытым/открытым обменом ключей и 256-разрядного алгоритма AES.