TeamViewer QuickSupport для macOS

TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для Mac

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Описание TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для MacОписание   Скачать TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для MacСКАЧАТЬ (34,94 Мб) Скриншоты TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для MacСкриншоты (3)   Статистика TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для MacСтатистика   Отзывы о TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для MacОтзывы (0)  
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TeamViewer QuickSupport - простой и компактный модуль клиента для TeamViewer, программы для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Модуль не требует установки и прав администратора. Оптимален для срочной поддержки.

Функции TeamViewer QuickSupport:

  • Чат. Специалист поддержки может удаленно общаться с конечным пользователем для лучшего понимания сути проблемы и давать необходимые советы. Телефонный звонок при этом не нужен. Для привлечения внимания пользователя можно использовать функцию перемещения курсора.
  • Скриншоты в реальном времени. Специалист может удаленно сделать скриншот мобильного устройства в реальном времени. После того как скриншот сделан, изображение автоматически пересылается в программу TeamViewer на компьютере. Это облегчает совместный доступ к информации.
  • Полный доступ к настройкам устройства. Специалист имеет удаленный доступ к настройкам устройства и может их менять. Это относится и к настройкам связи, например, к настройкам Wi-Fi. Специалисту виден список процессов и установленных приложений на удаленном устройстве. Вся эта информация выводится на очень простую и понятную панель.
  • Системные журналы. Просмотр системной информации и системных журналов может помочь определить проблему.
  • Передача файлов. Передача файлов на мобильное устройство и с мобильного устройства очень проста.
  • Безопасное соединение. Каждый сеанс удаленной работы шифруется и имеет самый высокий уровень безопасности. Данные шифруются на основе алгоритма RSA с закрытым/открытым обменом ключей и 256-разрядного алгоритма AES.
Что нового в TeamViewer QuickSupport 15.2.2756 для Mac?
  • Исправлены ошибки.
TeamViewer QuickSupport
TeamViewer QuickSupport
TeamViewer QuickSupport
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 646
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе TeamViewer QuickSupport

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