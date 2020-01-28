TeamViewer QuickSupport 15.1.3937 для Mac TeamViewer QuickSupport - простой и компактный модуль клиента для TeamViewer. Не требует установки и прав администратора

Network Inventory Advisor 1.1.2689 для Mac Network Inventory Advisor - полезный инструмент для инвентаризации компьютерных сетей, в том числе учета установленного программного обеспечения, а также регистрации