PhotoDemon для Windows

PhotoDemon 7.0.1

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Описание PhotoDemon 7.0.1Описание   Скачать PhotoDemon 7.0.1СКАЧАТЬ (12,06 Мб) Скриншоты PhotoDemon 7.0.1Скриншоты (6)   Статистика PhotoDemon 7.0.1Статистика   Отзывы о PhotoDemon 7.0.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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PhotoDemon - портативный фоторедактор, который предоставляет более 200 профессиональных инструментов, включая восстановление тени/света, многоканальные кривые, изменение размеров содержимого и HDR.

Присутствует встроенный макрорегистратор и пакетный процессор, режим предпросмотра, разнообразные темы оформления и многое другое.

Ключевые особенности PhotoDemon:

  • Поддержка практически любых графических форматов, включая RAW.
  • Более 200 профессиональных инструментов.
  • Полная поддержка встроенных ICC-профилей.
  • Изменение размера, вращение и пр.
  • 2D-трансформации: операторы повторного масштабирования (Sinc, Catmull-Rom и т.д.), масштабирование с учетом содержания, кадрирование, выпрямление, сдвиг и др.
  • Уровни, кривые, HDR, баланс белого, сплит-тонирование, зеленый экран, Wratten фильтры и многое другое.
  • Фильтры и эффекты: коррекция перспективы, обнаружение краев, удаление шума, размытие содержимого, нерезкое маскирование, дифракция линз, виньетирование и т.д.
PhotoDemon
PhotoDemon
PhotoDemon
PhotoDemon
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе PhotoDemon

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