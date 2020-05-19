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PhotoDemon 7.0.1
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PhotoDemon - портативный фоторедактор, который предоставляет более 200 профессиональных инструментов, включая восстановление тени/света, многоканальные кривые, изменение размеров содержимого и HDR.
Присутствует встроенный макрорегистратор и пакетный процессор, режим предпросмотра, разнообразные темы оформления и многое другое.
Ключевые особенности PhotoDemon:
- Поддержка практически любых графических форматов, включая RAW.
- Более 200 профессиональных инструментов.
- Полная поддержка встроенных ICC-профилей.
- Изменение размера, вращение и пр.
- 2D-трансформации: операторы повторного масштабирования (Sinc, Catmull-Rom и т.д.), масштабирование с учетом содержания, кадрирование, выпрямление, сдвиг и др.
- Уровни, кривые, HDR, баланс белого, сплит-тонирование, зеленый экран, Wratten фильтры и многое другое.
- Фильтры и эффекты: коррекция перспективы, обнаружение краев, удаление шума, размытие содержимого, нерезкое маскирование, дифракция линз, виньетирование и т.д.
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