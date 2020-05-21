Synaptics TouchPad Driver - драйвер для тачпадов от фирмы Synaptics, который подойдет для большинства сенсорных панелей всех современных ноутбуков. После его установки улучшается производительность устройств, а также добавляется ряд новых параметров (например возможность активировать или деактивировать сенсорную панель, устанавливать нужную чувствительность, скорость курсора, жесты, настройка чувствительности, перетаскивание объектов щелчком и многое другое).

Драйвер Synaptics Touchpad Driver подойдет для всех ОС семейства Windows, независимо от модели ноутбука. Он позволяет добиться максимального комфорта при использовании, исключить случайные клики и увеличить точность постановки курсора.