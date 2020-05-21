Synaptics TouchPad Driver для Windows

Synaptics TouchPad Driver 19.2.17.59 / 15.2.7

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Описание Synaptics TouchPad Driver 19.2.17.59 / 15.2.7Описание   Скачать Synaptics TouchPad Driver 19.2.17.59 / 15.2.7СКАЧАТЬ (20,73 Мб) Скриншоты Synaptics TouchPad Driver 19.2.17.59 / 15.2.7Скриншоты (1)   Статистика Synaptics TouchPad Driver 19.2.17.59 / 15.2.7Статистика   Отзывы о Synaptics TouchPad Driver 19.2.17.59 / 15.2.7Отзывы (0)  
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Synaptics TouchPad Driver - драйвер для тачпадов от фирмы Synaptics, который подойдет для большинства сенсорных панелей всех современных ноутбуков. После его установки улучшается производительность устройств, а также добавляется ряд новых параметров (например возможность активировать или деактивировать сенсорную панель, устанавливать нужную чувствительность, скорость курсора, жесты, настройка чувствительности, перетаскивание объектов щелчком и многое другое).

Драйвер Synaptics Touchpad Driver подойдет для всех ОС семейства Windows, независимо от модели ноутбука. Он позволяет добиться максимального комфорта при использовании, исключить случайные клики и увеличить точность постановки курсора.

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрограммы для драйверов
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Отзывы о программе Synaptics TouchPad Driver

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