Video Poker для Android

Video Poker 3.3.5 для Android

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Описание Video Poker 3.3.5 для AndroidОписание   Скачать Video Poker 3.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (14,13 Мб) Скриншоты Video Poker 3.3.5 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Video Poker 3.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Video Poker 3.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Video Poker - симулятор игры в видео покер для Android. Цель игрока - получить покерную комбинацию из 5 случайных карт. Размер выигрыша зависит не только удачи игрока, но и также от размера ставки и выпавшей комбинации карт. Игрок может придержать полезные карты из первой раздачи, нажав изображение карты или кнопку блокировки.

Ключевые особенности Video Poker:

  • Отличная выплата.
  • Несколько тем оформления.
  • Автоматическое оповещение о ранге.
  • Качественные звуковые эффекты.
  • Резервное копирование и восстановление.
  • Мини-бонусы.
  • Двойная ставка (дает возможность удвоить ставку, чтобы выиграть больше).
  • Возможность разблокировать достижения и получить бонусные кредиты.
Video Poker
Video Poker
Video Poker
Video Poker
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2
Разработчик
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Категории программыКарточные
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