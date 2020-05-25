mrViewer для Windows

mrViewer 5.4.7

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание mrViewer 5.4.7Описание   Скачать mrViewer 5.4.7СКАЧАТЬ (155,75 Мб) Скриншоты mrViewer 5.4.7Скриншоты (1)   Статистика mrViewer 5.4.7Статистика   Отзывы о mrViewer 5.4.7Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

mrViewer - универсальный просмотрщик графических и видео файлов, поддерживающий все наиболее популярные форматы, как например WMV, AVI, MOV, PSD, JPG, PNG, MAP и пр.

Присутствует возможность воспроизводить видео в обратном порядке, рисовать, добавлять текст к видео в режиме реального времени, изменять уровень гаммы, имеется поддержка высокодинамичных изображений (HDRI) и многое другое.

Ключевые особенности mrViewer:

  • HDRI-просмотрщик.
  • Многоканальная поддержка в форматах OpenEXR, PSD, MIFF и TIFF.
  • Поддержка MultiView OpenEXR.
  • 4K Видео и аудио плеер.
  • Поддержка сетевой синхронизации.
  • Поддержка Multi Part EXR и Deep OpenEXR.
  • Поддержка GIF, CTL, OpenImageIO (OIIO).
  • Видео и аудио транскодер.
  • Поддержка OpenColorIO (OCIO).
  • Поддержка ACES 1.03.
  • Поддержка 3D стерео.
  • Поддержка VR контента.
  • И многое другое...
mrViewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр - Плееры
ТОП-сегодня раздела "Просмотр"
 

FastStone Image Viewer 7.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

XnView 2.49.3

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для просмотра и редактирования графических файлов. Поддерживается огромное

DjvuReader 2.0.0.26

DjVuReader - программа для просмотра файлов в формате djvu (электронные книги). Поддерживает просмотр в одно- и двухстраничном режимах, индексы страниц и содержание,

Paint.NET 4.2.11

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

WinDjView 2.1

WinDjView - отличная утилита для просмотра DjVu файлов, предоставляющая пользователю все необходимые для этого инструменты, как например вкладки для открытых

IrfanView 4.54

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

скачать Adguard

Отзывы о программе mrViewer

Admin

Отзывов о программе mrViewer 5.4.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 