Workrave - полезное приложение, предназначенное для сохранения здоровья пользователя, который постоянно находится за компьютером. Предлагает через заданные интервалы времени делать краткие перерывы (Micro Break), длинные перерывы (Rest Break), а также ограничивает дневной лимит работы (Daily Limit).

Присутствуют напоминания о необходимости сделать перерыв, а также утилита покажет Вам анимированные упражнения, которые надо сделать, чтобы размять онемевшие конечности и дать отдых глазам. Имеется возможность настройки интервалов, статистика, несколько режимов работы и пр.

Программа помогает в предупреждении и лечении туннельного синдрома запястья и снятия общего мышечного напряжения.