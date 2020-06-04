F.lux 4.111
F.lux - небольшая утилита, полезная для тех, кто много времени проводит перед монитором. В зависимости от времени дня приложение автоматически изменяет цветовую
Справочник МКБ-10 3.1
Справочник МКБ-10 - портативный (не требующий установки) справочник с описанием всех известных заболеваний, основанный на их международной классификации
Махаон МКБ 10 1.3
Махаон МКБ 10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем связанных со здоровьем 10-го пересмотра.
Здоровое питание 1.13
Отличная программа для тех, кто ведет здоровые образ жизни, и желающих похудеть. Присутствует тренировки для похудения и ведение дневника, возможность
Калькулятор калорий HiKi 4.55
Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием иHiKi. Калории и тренировки оставаться в форме. Программа дает возможность
Интервальный таймер Табата ХиКи 1.4
Интервальный таймер Табата ХиКи - интервальная тренировка, использующаяся для похудения, общей продолжительностью 4 минуты . Тренировка состоит из восьми циклов