Workrave для Windows

Workrave 1.10.43

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Описание Workrave 1.10.43Описание   Скачать Workrave 1.10.43СКАЧАТЬ (13,65 Мб) Скриншоты Workrave 1.10.43Скриншоты (6)   Статистика Workrave 1.10.43Статистика   Отзывы о Workrave 1.10.43Отзывы (0)  
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Workrave - полезное приложение, предназначенное для сохранения здоровья пользователя, который постоянно находится за компьютером. Предлагает через заданные интервалы времени делать краткие перерывы (Micro Break), длинные перерывы (Rest Break), а также ограничивает дневной лимит работы (Daily Limit).

Присутствуют напоминания о необходимости сделать перерыв, а также утилита покажет Вам анимированные упражнения, которые надо сделать, чтобы размять онемевшие конечности и дать отдых глазам. Имеется возможность настройки интервалов, статистика, несколько режимов работы и пр.

Программа помогает в предупреждении и лечении туннельного синдрома запястья и снятия общего мышечного напряжения.

Workrave
Workrave
Workrave
Workrave
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Workrave

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