Шагомер - бесплатный счетчик шагов и калорий для Android. Приложение отслеживает сожженные калории, пройденное расстояние, время на ногах и т.д., и предоставляет всю информацию при помощи интуитивно понятных графиков. Присутствует возможность задавать ежедневные цели по шагам, просматривать диаграммы со статистикой по сериям, чтобы не терять мотивацию.
Ключевые особенности:
Экономия заряда. Шагомер использует встроенный датчик для подсчета шагов. GPS не используется, поэтому приложение почти не тратит заряд батареи.
Простота использования.
Серия начинается, когда вы достигаете цели по шагам в течение 2 или более дней подряд. Чтобы серия не оборвалась, вы должны быть активны.
Для экономии заряда подсчет шагов можно в любой момент ставить на паузу и возобновлять. На паузе приложение не будет обновлять статистику в фоновом режиме. А если захотите, можно сбросить шаги за день и начать считать с нуля.
Режим тренировки - можно в любое время начать новую тренировочную ходьбу. В режиме тренировки доступна функция, позволяющая отдельно регистрировать время активности, расстояние и калории, потраченные во время тренировочной ходьбы.
Интуитивно понятный современный дизайн.
Графики-отчеты разработаны специально для мобильных устройств, чтобы вы могли следить за статистикой своих шагов. Смотрите графики за неделю или месяц.