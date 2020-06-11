Шагомер для Android

Шагомер 2.0.0 для Android

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Описание Шагомер 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Шагомер 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (10,17 Мб) Скриншоты Шагомер 2.0.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Шагомер 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Шагомер 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Шагомер - бесплатный счетчик шагов и калорий для Android. Приложение отслеживает сожженные калории, пройденное расстояние, время на ногах и т.д., и предоставляет всю информацию при помощи интуитивно понятных графиков. Присутствует возможность задавать ежедневные цели по шагам, просматривать диаграммы со статистикой по сериям, чтобы не терять мотивацию.

Ключевые особенности:

  • Экономия заряда. Шагомер использует встроенный датчик для подсчета шагов. GPS не используется, поэтому приложение почти не тратит заряд батареи.
  • Простота использования.
  • Серия начинается, когда вы достигаете цели по шагам в течение 2 или более дней подряд. Чтобы серия не оборвалась, вы должны быть активны.
  • Для экономии заряда подсчет шагов можно в любой момент ставить на паузу и возобновлять. На паузе приложение не будет обновлять статистику в фоновом режиме. А если захотите, можно сбросить шаги за день и начать считать с нуля.
  • Режим тренировки - можно в любое время начать новую тренировочную ходьбу. В режиме тренировки доступна функция, позволяющая отдельно регистрировать время активности, расстояние и калории, потраченные во время тренировочной ходьбы.
  • Интуитивно понятный современный дизайн.
  • Графики-отчеты разработаны специально для мобильных устройств, чтобы вы могли следить за статистикой своих шагов. Смотрите графики за неделю или месяц.
  • Яркие темы.
Шагомер
Шагомер
Шагомер
Шагомер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Шагомер

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