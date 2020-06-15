Garmin Connect для Android

Garmin Connect 4.31.1 для Android

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Описание Garmin Connect 4.31.1 для AndroidОписание   Скачать Garmin Connect 4.31.1 для AndroidСКАЧАТЬ (41,55 Мб) Скриншоты Garmin Connect 4.31.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Garmin Connect 4.31.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Garmin Connect 4.31.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Garmin Connect - удобный сервис, который при сопряжении с совместимым устройством Garmin отслеживает вашу активность. Присутствует возможность создавать новые тренировки, прокладывать дистанции, а также соревноваться с друзьями.

Ключевые возможности Garmin Connect:

  • Просмотр актуальных детальных медицинских показателей на вашей персональной странице «Мой день».
  • Анализ ваших занятий спортом и связанную с ними статистику.
  • Создание персонализированных тренировок и дистанций.
  • Выполнение синхронизации с другими приложениями, такими как MyFitnessPal и Strava.
  • Просмотр личных рекордов по количеству шагов, расстоянию и темпу.
  • Бейджи за достижения.
  • Просмотр собственных показателей в сравнении с другими пользователями Connect с помощью функции Insights.
  • Поддержка по устройствам Garmin и их функциям.
Garmin Connect
Garmin Connect
Garmin Connect
Garmin Connect
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация
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Отзывы о программе Garmin Connect

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