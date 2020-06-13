Pocket - популярное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, которое позволяет сохранять различные статьи, ссылки, заметки, видео, рецепты, веб-страницы для просмотра позже.
Весь сохраненный материал можно просмотреть в любое доступное время, причем для этого не требуется Интернет-соединение, а благодаря наличию синхронизации это можно сделать на любом устройстве. Также присутствует возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или по email.
Что нового в Pocket 7.28.0.0 для Android?
Перейдя на вкладку «Поиск», можно просмотреть доступные темы и углубиться в глубокие статьи о науке, технологиях, воспитании детей, самосовершенствовании, развлечениях и многом другом.