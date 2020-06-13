Pocket для Android

Pocket 7.28.0.0 для Android

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Описание Pocket 7.28.0.0 для AndroidОписание   Скачать Pocket 7.28.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (12,45 Мб) Скриншоты Pocket 7.28.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Pocket 7.28.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Pocket 7.28.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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4.25 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 4.25 из 5
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Pocket - популярное приложение для смартфонов и планшетов на базе Android, которое позволяет сохранять различные статьи, ссылки, заметки, видео, рецепты, веб-страницы для  просмотра позже.

Весь сохраненный материал можно просмотреть в любое доступное время, причем для этого не требуется Интернет-соединение, а благодаря наличию синхронизации это можно сделать на любом устройстве. Также присутствует возможность поделиться понравившимся контентом с друзьями на Facebook, Twitter, Evernote или по email.

Что нового в Pocket 7.28.0.0 для Android?
  • Перейдя на вкладку «Поиск», можно просмотреть доступные темы и углубиться в глубокие статьи о науке, технологиях, воспитании детей, самосовершенствовании, развлечениях и многом другом.
Pocket
Pocket
Pocket
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 391
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости - Синхронизация
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Отзывы о программе Pocket

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Отзывов о программе Pocket 7.28.0.0 для Android пока нет, можете добавить...

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