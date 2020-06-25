DataNumen Disk Image для Windows

DataNumen Disk Image 1.9.0.0

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Описание DataNumen Disk Image 1.9.0.0Описание   Скачать DataNumen Disk Image 1.9.0.0СКАЧАТЬ (5,87 Мб) Скриншоты DataNumen Disk Image 1.9.0.0Скриншоты (4)   Статистика DataNumen Disk Image 1.9.0.0Статистика   Отзывы о DataNumen Disk Image 1.9.0.0Отзывы (0)  
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DataNumen Disk Image - бесплатная и простая в эксплуатации программа для создания образов дисков и разделов, а также их восстановления в формате IMG.

Присутствует возможность пакетного создания образов, поддерживается создание образов с повреждённых носителей, для попытки восстановить данные на другом устройстве. Программа работает со всеми распространёнными типами дисков и разделов.

Ключевые особенности DataNumen Disk Image:

  • Возможность создания образов диска или раздела.
  • Функция восстановления диска или раздела из образа.
  • Поддержка всех типов дисков и разделов.
  • Возможность создания образа с повреждённых носителей.
  • Пакетное создание образов.

Примечание! Программа DataNumen Disk Image бесплатна для домашнего некоммерческого использования.

DataNumen Disk Image
DataNumen Disk Image
DataNumen Disk Image
DataNumen Disk Image
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе DataNumen Disk Image

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