DataNumen Disk Image - бесплатная и простая в эксплуатации программа для создания образов дисков и разделов, а также их восстановления в формате IMG.

Присутствует возможность пакетного создания образов, поддерживается создание образов с повреждённых носителей, для попытки восстановить данные на другом устройстве. Программа работает со всеми распространёнными типами дисков и разделов.

Ключевые особенности DataNumen Disk Image:

Возможность создания образов диска или раздела.

Функция восстановления диска или раздела из образа.

Поддержка всех типов дисков и разделов.

Возможность создания образа с повреждённых носителей.

Пакетное создание образов.

Примечание! Программа DataNumen Disk Image бесплатна для домашнего некоммерческого использования.