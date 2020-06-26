Программы для Windows » Безопасность » Антивирусы » Kaspersky Security Cloud Free для Windows
Kaspersky Security Cloud Free для Windows

Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085Описание   Скачать Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085СКАЧАТЬ (2,7 Мб) Скриншоты Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085Скриншоты (6)   Статистика Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085Статистика   Отзывы о Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kaspersky Security Cloud Free - средство облачной защиты, включающее в себя, бесплатный антивирус Kaspersky Antivirus Free с возможностью настройки отдельных компонентов защиты. Присутствуют инструменты файловой защиты, защита от сетевых атак, мониторинг активности, почтовый и IM-антивирус.

Кроме этого доступны рекомендации по безопасному поведению в зависимости от ваших действий и типа используемого устройства, встроенный менеджер паролей, предотвращение сбора данных и отслеживания ваших действий онлайн, проверка надежности учетных записей и многое другое.

Ключевые возможности Kaspersky Security Cloud Free:

  • Защита от вирусов на всех устройствах.
  • Безопасность платежных и конфиденциальных данных при подключении к публичным Wi-Fi сетям.
  • Менеджер паролей.
  • Предотвращение сбора данных и отслеживания ваших действий онлайн.
  • Проверка учетных записей.
  • Защита домашней Wi-Fi сети.
  • Безопасные платежи.
  • Средства очистки и оптимизации.
  • Защита всей семьи.
  • И многое другое...
Kaspersky Security Cloud Free
Kaspersky Security Cloud Free
Kaspersky Security Cloud Free
Kaspersky Security Cloud Free
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы
ТОП-сегодня раздела "Антивирусы"
 

Dr.Web CureIt! 24.06.2020

Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит

HitmanPro 3.8.18.312 Final

HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет

Dr.Web 12.0.2.5250 (от 25.05.2020)

Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и

Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.14.1085 / 21.0.44.1537 RC

Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества. Каждый тип

AVZ 4.46

AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода...

Avast Free Antivirus 2020 (20.4.2410)

Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ

Отзывы о программе Kaspersky Security Cloud Free

Admin

Отзывов о программе Kaspersky Security Cloud Free 20.0.14.1085 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 