Tray Radio для Windows

Tray Radio 14.0.1.0

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Описание Tray Radio 14.0.1.0Описание   Скачать Tray Radio 14.0.1.0СКАЧАТЬ (3,71 Мб) Скриншоты Tray Radio 14.0.1.0Скриншоты (5)   Статистика Tray Radio 14.0.1.0Статистика   Отзывы о Tray Radio 14.0.1.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Tray Radio - бесплатное интернет-радио и MP3-плеер в одной упаковке. Присутствует возможность переключать и записывать радиостанции, управлять звуком, имеется встроенный эквалайзер, настраиваемые горячие клавиши, настройка отображения текста песен и многое другое.

Ключевые особенности Tray Radio:

  • Легкое добавление радиостанций.
  • Возможность установить свои любимые станции.
  • Переключение и запись радиостанций.
  • Автоматическое обновление станций.
  • Встроенный эквалайзер.
  • Воспроизведение файлов MP3, M4A и WMA
  • Полноэкранный режим.
  • Настройка отображения текста песен.
  • Настраиваемые горячие клавиши.
  • И многое другое...
Tray Radio
Tray Radio
Tray Radio
Tray Radio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио, TV плееры
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Отзывы о программе Tray Radio

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