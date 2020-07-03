Avira Rescue System для Windows

Avira Rescue System 2.0.17

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Описание Avira Rescue System 2.0.17Описание   Скачать Avira Rescue System 2.0.17СКАЧАТЬ (1,17 Гб) Скриншоты Avira Rescue System 2.0.17Скриншоты (5)   Статистика Avira Rescue System 2.0.17Статистика   Отзывы о Avira Rescue System 2.0.17Отзывы (0)  
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Avira Rescue System - бесплатный продукт, который может сканировать и восстанавливать зараженную операционную систему, предоставляющий возможность редактировать различные настройки конфигурации реестра вашей системы. Антивирусный загрузочный диск Avira построен на базе системы Ubuntu и позволяет загружать ваш компьютер в случае заражения Windows, невозможности ее загрузки или нормальной работы.

В состав программы входит мастер, который с легкостью проведет любого неквалифицированного пользователя через процесс сканирования и восстановления ПК.

После загрузки файла Avira Rescue System необходимо создать загрузочный USB-накопитель или DVD-диск. После этого зараженный компьютер должен загрузиться с созданного носителя для выполнения процесса очистки.

Ключевые особенности Avira Rescue System:

  • Проверка и восстановление ОС Windows.
  • Несколько типов сканирования.
  • Обновление вирусных баз
  • Создание загрузочного образа для CD/DVD или USB-носителей.
  • Встроенный редактор реестра.
  • Разнообразные инструменты для сканирования и восстановления зараженной ОС.
Avira Rescue System
Avira Rescue System
Avira Rescue System
Avira Rescue System
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Boot менеджеры
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Отзывы о программе Avira Rescue System

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