Avira Rescue System - бесплатный продукт, который может сканировать и восстанавливать зараженную операционную систему, предоставляющий возможность редактировать различные настройки конфигурации реестра вашей системы. Антивирусный загрузочный диск Avira построен на базе системы Ubuntu и позволяет загружать ваш компьютер в случае заражения Windows, невозможности ее загрузки или нормальной работы.

В состав программы входит мастер, который с легкостью проведет любого неквалифицированного пользователя через процесс сканирования и восстановления ПК.

После загрузки файла Avira Rescue System необходимо создать загрузочный USB-накопитель или DVD-диск. После этого зараженный компьютер должен загрузиться с созданного носителя для выполнения процесса очистки.

Ключевые особенности Avira Rescue System: