StayFree для Android

StayFree 4.5.2 для Android

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Описание StayFree 4.5.2 для AndroidОписание   Скачать StayFree 4.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (15,9 Мб) Скриншоты StayFree 4.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика StayFree 4.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о StayFree 4.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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StayFree - приложение для Android, с помощью которого можно узнать сколько времени вы проводите со своим смартфоном. Можно задавать лимиты использования для своих приложений и получать уведомления о превышении этих лимитов, а также просматривать детальную статистику использования ПО.

Основные возможности StayFree:

  • Статистика использования приложений в виде наглядных графиков.
  • Напоминание о чрезмерном использовании мобильного устройства.
  • Временная блокировка любого чрезмерно используемого приложения.
  • Экспорт истории использования в файл CSV или Microsoft Excel.
  • Отображение вдохновляющих цитат, которые мотивируют меньше использовать свой телефон.
  • Настройка интерфейса.
  • Блокировка приложения с помощью пароля.
  • Виджет для домашнего экрана.
  • Круговая диаграмма со статистикой ежедневного и ежемесячного использования приложений.
StayFree
StayFree
StayFree
StayFree
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе StayFree

Admin

Отзывов о программе StayFree 4.5.2 для Android пока нет, можете добавить...

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