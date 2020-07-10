Windows File Recovery для Windows

Windows File Recovery 0.0.11761.0

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Описание Windows File Recovery 0.0.11761.0Описание   Скачать Windows File Recovery 0.0.11761.0СКАЧАТЬ (8,29 Мб) Скриншоты Windows File Recovery 0.0.11761.0Скриншоты (2)   Статистика Windows File Recovery 0.0.11761.0Статистика   Отзывы о Windows File Recovery 0.0.11761.0Отзывы (0)  
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Windows File Recovery - полезная утилита, которая поможет восстановить удаленные или поврежденные файлы (например фотографии, видео, документы и пр.) на жестком диске, SSD (ограниченного TRIM), USB-накопителе или карте памяти.

Приложение поддерживает восстановление различных типов файлов, присутствует режим Signature, позволяющий работать с различными файловыми системами (отличающихся от NTFS), и умеет восстанавливать данные с цифровых камер, SD-карт и других устройств хранения данных.

Ключевые функции Windows File Recovery

  • Поддерживается работа с JPEG, PDF, PNG, MPEG, файлы Microsoft Office, MP3 & MP4, ZIP-архивы и т.д.
  • Возможность указать названия целевых файлов, ключевые слова, пути к файлам или расширения.
  • Умеет восстанавливать данные с HDD, SSD, USB-накопителей и карт-памяти.
  • Поддержка различных файловых систем, включая NTFS, FAT, exFAT и ReFS.
Windows File Recovery
Windows File Recovery
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе Windows File Recovery

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