Windows File Recovery - полезная утилита, которая поможет восстановить удаленные или поврежденные файлы (например фотографии, видео, документы и пр.) на жестком диске, SSD (ограниченного TRIM), USB-накопителе или карте памяти.
Приложение поддерживает восстановление различных типов файлов, присутствует режим Signature, позволяющий работать с различными файловыми системами (отличающихся от NTFS), и умеет восстанавливать данные с цифровых камер, SD-карт и других устройств хранения данных.
Ключевые функции Windows File Recovery
Поддерживается работа с JPEG, PDF, PNG, MPEG, файлы Microsoft Office, MP3 & MP4, ZIP-архивы и т.д.
Возможность указать названия целевых файлов, ключевые слова, пути к файлам или расширения.
Умеет восстанавливать данные с HDD, SSD, USB-накопителей и карт-памяти.
Поддержка различных файловых систем, включая NTFS, FAT, exFAT и ReFS.