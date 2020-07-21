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Spotify: музыка и подкасты для Android

Spotify: музыка и подкасты 1.31.0 для Android

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Описание Spotify: музыка и подкасты 1.31.0 для AndroidОписание   Скачать Spotify: музыка и подкасты 1.31.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,9 Мб) Скриншоты Spotify: музыка и подкасты 1.31.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Spotify: музыка и подкасты 1.31.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Spotify: музыка и подкасты 1.31.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Spotify: музыка и подкасты - приложение для прослушивания любимых композиций в Spotify прямо на телевизоре. Присутствует возможность выбирать исполнителей, альбомы, треки и плейлисты, просматривать контент из профилей музыкантов и обложки альбомов на большом экране, управлять воспроизведением с помощью пульта ДУ или через Spotify Connect на телефоне или планшете.

Ключевые возможности приложения Spotify: музыка и подкасты:

  • Прослушивание любимых композиций в Spotify прямо на телевизоре.
  • Переключение между исполнителями, альбомами, треками и плейлистами.
  • Просмотр красочных домашних страниц ваших любимых артистов, и обложек альбомов на большом экране.
  • Удобное управление с помощью пульта от телевизора или через Spotify Connect на телефоне или планшете.
  • Звук высокого качества и никакой рекламы (только в Premium).
Spotify: музыка и подкасты
Spotify: музыка и подкасты
Spotify: музыка и подкасты
Spotify: музыка и подкасты
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Плееры
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Отзывы о программе Spotify: музыка и подкасты

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