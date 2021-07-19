Pro Metronome для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.13.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 571 | Статистика
Размер:14,77 Мб
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Pro Metronome - незаменимый инструмент любого музыканта, который предлагает пользователю все необходимые функции. В приложении присутствует возможность задавать темп, количество ударов и ритм, причем можно как задать определенное числовое значение, так и осуществлять пошаговую настройку.

Основные возможности Pro Metronome:

  • Точный метроном.
  • Возможность задавать темп, количество ударов и ритм.
  • Выбор уровня громкости ритма.
  • Встроенный таймер от 5 до 60 мин.
  • Режим полиритмии (в PRO версии).
  • Возможность работать в фоновом режиме.
  • Обмен пределами и плейлистами (в PRO версии).
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