Pro Metronome для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.13.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EUMLab - Xanin Technology GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 571 | Статистика
|Размер:
|14,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Pro Metronome - незаменимый инструмент любого музыканта, который предлагает пользователю все необходимые функции. В приложении присутствует возможность задавать темп, количество ударов и ритм, причем можно как задать определенное числовое значение, так и осуществлять пошаговую настройку.
Основные возможности Pro Metronome:
- Точный метроном.
- Возможность задавать темп, количество ударов и ритм.
- Выбор уровня громкости ритма.
- Встроенный таймер от 5 до 60 мин.
- Режим полиритмии (в PRO версии).
- Возможность работать в фоновом режиме.
- Обмен пределами и плейлистами (в PRO версии).
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