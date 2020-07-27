Bolt (Taxify)

Тачку! 2.3.0 для Android
Предлагайте свою цену за поездку на такси по указанному маршруту! Из преимуществ приложения - быстрая подача машины (заказ отправляется водителям, находящимся
Waze 4.64.0.1 для Android
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение прокладывает маршрут с учетом дорожной ситуации и оповещает о приближающейся
Flightradar24 7.7.1 для Android
Незаменимый помощник любого путешественника, с помощью которого можно легко следить за воздушным трафиком по всему миру. Предоставляет огромное количество
Shark Taxi 4.4.1 для Android
Shark Taxi – быстрый и удобный вызов такси с вашего смартфона. Выбирайте автомобили для ваших потребностей: эконом или бизнес класс, с детским креслом, для курящих и
Таксометр 9.39 для Android
Удобный в работе мобильный инструмент для заработка в такси с помощью сервиса Яндекс.Такси. Приложение предоставляет рабочий интерфейс для водителей,
Uklon 3.17.9 для Android
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии. Присутствует возможность заказать дополнительные услуги (выбор класса авто,