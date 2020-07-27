Bolt (Taxify) для Android

Bolt (Taxify) CA.5.76 для Android

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Описание Bolt (Taxify) CA.5.76 для AndroidОписание   Скачать Bolt (Taxify) CA.5.76 для AndroidСКАЧАТЬ (29,71 Мб) Скриншоты Bolt (Taxify) CA.5.76 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bolt (Taxify) CA.5.76 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bolt (Taxify) CA.5.76 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Bolt (Taxify) - удобное приложение для заказа быстрых и доступных поездок. Пользоваться приложением очень просто: откройте приложение и укажите место назначения, сделайте заказ и затем наблюдайте за передвижением водителя в реальном времени. Присутствует возможность оплаты поездки по безналичному расчёту (Банковская карта/Apple Pay), оценки водителям и пр. Bolt доступен более чем в 30 странах и 150 городах по всему миру.

Ключевые особенности Bolt (Taxify):

  • Комфортные и недорогие поездки.
  • Быстрое время подачи 24/7.
  • Отображение стоимости поездки до её начала.
  • Возможность подключить в приложении безналичный расчёт (Банковская карта/Apple Pay) или платить наличными.
Bolt (Taxify)
Bolt (Taxify)
Bolt (Taxify)
Bolt (Taxify)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Карты
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Отзывы о программе Bolt (Taxify)

Admin

Отзывов о программе Bolt (Taxify) CA.5.76 для Android пока нет, можете добавить...

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