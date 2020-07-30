PowerOFF VS для Windows

PowerOFF VS 1.0

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Описание PowerOFF VS 1.0Описание   Скачать PowerOFF VS 1.0СКАЧАТЬ (1,58 Мб) Скриншоты PowerOFF VS 1.0Скриншоты (2)   Статистика PowerOFF VS 1.0Статистика   Отзывы о PowerOFF VS 1.0Отзывы (0)  
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PowerOFF - простая программа в которой можно настроить расписание выключения компьютера, перезагрузки операционной системы, или перехода в режим сна по дням недели. За 20 секунд до выполнения задачи по расписанию на экране появится таймер отсчета с кнопкой «Отмена».

Важно: при выключении/перезагрузке приложение принудительно закроет все работающие программы, а не сохраненные данные будут безвозвратно потеряны.

PowerOFF VS
PowerOFF VS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвтоматизация - Управление питанием
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Отзывы о программе PowerOFF VS

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