PowerOFF VS

AutoHotkey 1.1.33.02
AutoHotkey - приложение для автоматизации процессов до одного клика. Настраивайте клавиатуру и мышь на "горячие" клавиши, используйте автозамену, создавайте
Free Mouse Auto Clicker 3.8.6
Free Mouse Auto Clicker - утилита для автоматического срабатывания левой или правой кнопки мышки через через заданные промежутки времени
xStarter 1.9.3.84 RUS
xStarter - Утилита для автоматизаций рутинных компьютерных задач (планировщик задач), которая может выполнять множество функций. К тому же задачи могут выполняться
Switch Off 3.5.1.950
Switch Off - простая в использовании системная утилита позволяющая автоматически выполнять часто используемые операции: Выключение или перезагрузка компьютера,
MInstAll 1.0.1.68
MInstAll - достаточно удобный мастер автоматической установки приложений и настройки системы компьютера, работающий как упрощенный аналог WPI
AutoClickExtreme 6.25.4.0
AutoClickExtreme - программа служит для автоматизации повторяемых действий пользователя. Она запишет Ваши действия и в точности воспроизведет их