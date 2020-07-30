PowerOFF VS

PowerOFF - простая программа в которой можно настроить расписание выключения компьютера, перезагрузки операционной системы, или перехода в режим сна по дням недели. За 20 секунд до выполнения задачи по расписанию на экране появится таймер отсчета с кнопкой «Отмена».

Важно: при выключении/перезагрузке приложение принудительно закроет все работающие программы, а не сохраненные данные будут безвозвратно потеряны.